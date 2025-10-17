 
بانیٔ پی ٹی آئی نے علی امین گنڈاپور کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے: بیرسٹر گوہر

17 اکتوبر ، 2025
علی امین گنڈاپور اور بیرسٹر گوہر—فائل فوٹو
چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ علی امین گنڈاپور جیسے باصلاحیت رہنماؤں پر فخر ہے، بانیٔ پی ٹی آئی نے انہیں بہترین انداز میں خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

یہ بات انہوں نے ڈی آئی خان میں سابق وزیرِ اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے ملاقات کے موقع پر میڈیا سے گفتگو میں کہی ہے۔

علی امین کے بیان پر بیرسٹر گوہر نے غیر مشروط معافی مانگ لی

چیئرمین پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) بیرسٹر گوہر علی خان نے صحافیوں سے غیر مشروط معافی مانگ لی۔

انہوں نے کہا کہ علی امین نے بانیٔ پی ٹی آئی کے وژن کے مطابق صوبے میں اقدامات کیے، عوامی فلاح، انصاف، خود انحصاری کے منصوبے علی امین گنڈاپور کی ترجیح رہے، پہلی بار خیبر پختونخوا 200 ارب روپے سے زائد سرپلس بجٹ دینے میں کامیاب ہوا۔

بیرسٹر گوہرنے کہا کہ علی امین گنڈاپور نے پارٹی مفاد کو ہمیشہ ذاتی مفاد پر فوقیت دی، کمزور اور مستحق طبقات کے لیے مؤثر اقدامات کیے، صوبے کے انفرااسٹرکچر، تعلیم اور صحت کے شعبوں میں نمایاں بہتری آئی۔

