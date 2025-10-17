پاکستان اور امارات کا جی ٹو فریم ورک معاہدہ

متحدہ عرب امارات کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی اور حکومت پاکستان کے درمیان جی ٹو جی فریم ورک کے تحت فرسٹ ویمن بینک کی نجکاری کا معاہدہ طے پا گیا۔
تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جی ٹو فریم ورک کے تحت دونوں ممالک کے درمیان معاہدہ ایک اچھے سفر کا آغاز ہے، منصوبے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا۔
دوسری جانب وزیراعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں جیالو جیکل سروے آف پاکستان کی ایڈوانس ریسرچ لیبارٹری کا افتتاح کردیا۔
تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر، وفاقی وزراء، اور دیگر غیر ملکی مہمانوں نے شرکت کی۔
افتتاح کے موقع پر وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ جدید لیبارٹری کے قیام سے ملک کے معدنی ذخائر کے مؤثر استعمال میں مدد ملے گی۔
وزیراعظم ہاؤس اعلامیے کے مطابق جدید آلات اور بین الاقوامی معیار کی ٹیسٹنگ صلاحیت، پاکستان کے معدنی وسائل کی تحقیق میں اہم پیشرفت ہے۔
پاکستان اور بنگلادیش تعلقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے، دونوں ممالک میں دوطرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل عبور ہوا ہے۔ اس حوالے سے ڈھاکا میں 20 سال بعد پاک بنگلادیش نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس ہوا۔
ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشن کی ایڈیشنل ڈائریکٹر پروفیسر رفیعہ ملاح نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ اور سیکریٹری تعلیم زاہد علی عباسی نے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آئی درخواست 2025 1592 میں مورخہ 9 اکتوبر کے جاری کیے گئے فیصلے کی روشنی میں تمام نجی تعلیمی ادارں کی دس فیصد فری شپ کی فراہمی کے ریکارڈ کا مکمل آڈٹ کیا جائے۔