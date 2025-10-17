 
جامعہ کراچی: 54 طلباء و طالبات کو ایم فل، پی ایچ ڈی اور ایم ایس کی اسناد تفویض

سید محمد عسکری
17 اکتوبر ، 2025
—فائل فوٹو
جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمودعراقی کی زیرِ صدارت منعقدہ ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈریسرچ بورڈ (اے ایس آربی) کے حالیہ اجلاس میں 13 طلباء و طالبات کو مختلف شعبہ جات میں پی ایچ ڈی، 39 کو ایم فل جبکہ 02 کو کورس ورک (30 کریڈٹ آرز) مکمل کرنے پر ایم ایس کی اسناد تفویض کی گئیں۔

رجسٹرار جامعہ کراچی کے مطابق پی ایچ ڈی کی سند حاصل کرنے والوں میں ہما راؤ (بائیوٹیکنالوجی کبجی)، قرۃ العین مسعود (نباتیات)، مریم (بزنس ایڈمنسٹریشن)، شہزاد نذیر (کیمیاء)، فریال اشرف، بلال صالح (مالیکیولر میڈیسن)، درِشہوار صدیقی، سید محمود مسعود علی (فارماکولوجی)، محمد عرفان (نفسیات)، محمد ذیشان خان، محمد مراد عالم (پبلک ایڈمنسٹریشن)، امجد عبید اللّٰہ (اصول الدین) اور عظمیٰ علی (حیوانیات) شامل ہیں۔

ایم فل کی سند حاصل کرنے والوں میں آمینہ عدنان (اطلاقی معاشیات)، علی اکبر کاظمی (ایریا اسٹڈی سینٹر برائے فار یورپ)، حافظہ منیبہ منور، غیور الحسنین نثار، مہرین (حیاتی کیمیا)، دانش واجد، سحر النساء (نباتیات)، مہوش الہٰی (کیمیاء)، صنوبر جُمن (جرمیات)، عمیر نظامی (معاشیات)، عفا ملک (انوائرمینٹل اسٹڈیز)، جہاں گل جہانگیر خاکوانی (جینیات)، سعد عمران، ایاز مقبول (ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز) شامل ہیں۔

صفیہ (بین الاقوامی تعلقات)، انعم ارشد (اسلامک لرننگ)، نرگس فاطمہ (لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس)، مریم عمران منصوری، سمیرا بانو (مالیکیولر میڈیسن)، فضاء بتول (فارماکولوجی)، صدف خالد، محمد افضل (طبیعیات)، قصہ زہرہ زیدی (سیاسیات)، رشیدہ، مریم فاطمہ، طحہٰ نواب خان، حسیبہ مقدم، شیزان سہیل اور نسرین اختر (نفسیات)، کنول ارشد علی، آغا ذوالفقار حیدر، سحر علی (پبلک ایڈمنسٹریشن)، شمائلہ سندیلو (سندھی)، سیما لیاقت (سماجی بہبود)، ذوالفقار علی (اُردو)، عمران خان، سید نثار احمد، محمد اُسامہ سرفراز (اصول الدین) اور صدف (شعبہ حیوانیات) بھی ایم فل کی سند حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔

ایم ایس کورس ورک (30 کریڈٹ آرز) مکمل کرنے پر سند حاصل کرنے والوں میں فاطمہ نرگس (ایجوکیشن) اور ندیم احمد (ویمنز اسٹڈیز) شامل ہیں۔

