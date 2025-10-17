جامعہ کراچی: 54 طلباء و طالبات کو ایم فل، پی ایچ ڈی اور ایم ایس کی اسناد تفویض

جامعہ کراچی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر خالد محمودعراقی کی زیرِ صدارت منعقدہ ایڈوانسڈ اسٹڈیز اینڈریسرچ بورڈ (اے ایس آربی) کے حالیہ اجلاس میں 13 طلباء و طالبات کو مختلف شعبہ جات میں پی ایچ ڈی، 39 کو ایم فل جبکہ 02 کو کورس ورک (30 کریڈٹ آرز) مکمل کرنے پر ایم ایس کی اسناد تفویض کی گئیں۔
رجسٹرار جامعہ کراچی کے مطابق پی ایچ ڈی کی سند حاصل کرنے والوں میں ہما راؤ (بائیوٹیکنالوجی کبجی)، قرۃ العین مسعود (نباتیات)، مریم (بزنس ایڈمنسٹریشن)، شہزاد نذیر (کیمیاء)، فریال اشرف، بلال صالح (مالیکیولر میڈیسن)، درِشہوار صدیقی، سید محمود مسعود علی (فارماکولوجی)، محمد عرفان (نفسیات)، محمد ذیشان خان، محمد مراد عالم (پبلک ایڈمنسٹریشن)، امجد عبید اللّٰہ (اصول الدین) اور عظمیٰ علی (حیوانیات) شامل ہیں۔
ایم فل کی سند حاصل کرنے والوں میں آمینہ عدنان (اطلاقی معاشیات)، علی اکبر کاظمی (ایریا اسٹڈی سینٹر برائے فار یورپ)، حافظہ منیبہ منور، غیور الحسنین نثار، مہرین (حیاتی کیمیا)، دانش واجد، سحر النساء (نباتیات)، مہوش الہٰی (کیمیاء)، صنوبر جُمن (جرمیات)، عمیر نظامی (معاشیات)، عفا ملک (انوائرمینٹل اسٹڈیز)، جہاں گل جہانگیر خاکوانی (جینیات)، سعد عمران، ایاز مقبول (ہیلتھ فزیکل ایجوکیشن اینڈ اسپورٹس سائنسز) شامل ہیں۔
صفیہ (بین الاقوامی تعلقات)، انعم ارشد (اسلامک لرننگ)، نرگس فاطمہ (لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس)، مریم عمران منصوری، سمیرا بانو (مالیکیولر میڈیسن)، فضاء بتول (فارماکولوجی)، صدف خالد، محمد افضل (طبیعیات)، قصہ زہرہ زیدی (سیاسیات)، رشیدہ، مریم فاطمہ، طحہٰ نواب خان، حسیبہ مقدم، شیزان سہیل اور نسرین اختر (نفسیات)، کنول ارشد علی، آغا ذوالفقار حیدر، سحر علی (پبلک ایڈمنسٹریشن)، شمائلہ سندیلو (سندھی)، سیما لیاقت (سماجی بہبود)، ذوالفقار علی (اُردو)، عمران خان، سید نثار احمد، محمد اُسامہ سرفراز (اصول الدین) اور صدف (شعبہ حیوانیات) بھی ایم فل کی سند حاصل کرنے والوں میں شامل ہیں۔
ایم ایس کورس ورک (30 کریڈٹ آرز) مکمل کرنے پر سند حاصل کرنے والوں میں فاطمہ نرگس (ایجوکیشن) اور ندیم احمد (ویمنز اسٹڈیز) شامل ہیں۔
پاکستان اور بنگلادیش تعلقات میں اہم پیشرفت ہوئی ہے، دونوں ممالک میں دوطرفہ اقتصادی اور ترقیاتی تعاون مضبوط بنانے میں اہم سنگ میل عبور ہوا ہے۔ اس حوالے سے ڈھاکا میں 20 سال بعد پاک بنگلادیش نواں جوائنٹ اکنامک کمیشن کا اجلاس ہوا۔
ڈائریکٹوریٹ آف انسپیکشن اینڈ رجسٹریشن آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشن کی ایڈیشنل ڈائریکٹر پروفیسر رفیعہ ملاح نے کہا ہے کہ صوبائی وزیر تعلیم سید سردار علی شاہ اور سیکریٹری تعلیم زاہد علی عباسی نے سختی سے احکامات جاری کیے ہیں کہ سندھ ہائی کورٹ سکھر بینچ میں آئی درخواست 2025 1592 میں مورخہ 9 اکتوبر کے جاری کیے گئے فیصلے کی روشنی میں تمام نجی تعلیمی ادارں کی دس فیصد فری شپ کی فراہمی کے ریکارڈ کا مکمل آڈٹ کیا جائے۔