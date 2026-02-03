 
وزارت خارجہ کی ایران امریکا مذاکرات میں پاکستان کو دعوت کی تصدیق

اعزازسید
03 فروری ، 2026
دفتر خارجہ نے ایران اور امریکا کے درمیان رواں ہفتے استنبول میں شیڈول مذاکرات میں پاکستان کو دعوت کی تصدیق کردی۔ 

ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کو امریکا ایران مذاکرات میں شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔

ذرائع کے مطابق امریکا ایران مذاکرات رواں ہفتے استنبول میں منعقد ہو رہے ہیں، امریکا، ایران مذاکرات بیک ڈور چینل کوششوں سے ممکن ہوئے۔ مذاکرات کے لیے پاکستان اور ترکیہ بیک ڈور کوششیں کر رہے تھے۔

ایرانی صدر کی امریکا سے جوہری مذاکرات شروع کرنے کی ہدایت دینے کی تصدیق

مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ وزیرِ خارجہ کو امریکا کے ساتھ مذاکرات کی ہدایت دی ہے۔

امریکی اور ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امریکا اور ایران جوہری مذاکرات جمعے کو ترکیہ میں دوبارہ شروع ہوں گے۔

خبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ امریکا ایران جوہری مذکرات پانچ ادوار کے بعد مئی 2023 سے تعطل کا شکار تھے۔

دوسری جانب علاقائی عہدیدار کا کہنا ہے کہ مذاکرات میں سعودی عرب، قطر، عمان، پاکستان، مصر، متحدہ عرب امارات (یو اے ای) کو استنبول مدعو کیا گیا ہے۔

ایران امریکا مذاکرات، ترکیہ میں عباس عراقچی اور اسٹیو وٹکوف کی ملاقات طے

امریکی نمائندہ خصوصی برائے مشرق وسطیٰ اسٹیو وٹکوف کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات استنبول میں جمعہ کو ہوگی، امریکی حکام

ایرانی سفارتی ذرائع کا کہنا ہے کہ استنبول مذاکرات سے متعلق ایران نہ پُرامید ہے نہ ہی مایوس ہے۔ استنبول بات چیت سے معلوم ہوگا کہ امریکا سنجیدہ اور نتیجہ خیز مذاکرات چاہتا ہے یا نہیں؟

ذرائع نے کہا کہ ایران کی دفاعی تیاریاں زیادہ سے زیادہ ہیں، ایران ہر طرح کی صورتحال کے لیے تیار ہے، ایران کی دفاعی صلاحیتوں پر کوئی بات چیت نہیں ہوسکتی۔

