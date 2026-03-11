پی ایس ایل 11 کی چمچماتی ٹرافی کی تقریب رونمائی

فیضان لاکھانی
11 مارچ ، 2026
پی ایس ایل 11 کی چمچماتی ٹرافی کی تقریب رونمائی

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے 11ویں ایڈیشن کی چمچماتی ٹرافی کی رونمائی نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں ہوگئی۔

پاکستان سپر لیگ کے سی ای او سلمان نصیر نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ پی ایس ایل کی کامیابی میں فرنچائز مالکان کا کردار کافی اہم رہا، ایونٹ کی ٹرافی کا نام انفینٹی رکھا ہے، جو مقامی جیولر کمپنی نے ڈیزائن کی ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ پی ایس ایل ایک فیملی ہے، سب ایک ٹرافی کیلئے لڑیں گے، پاکستان سپر لیگ کا آغاز 26 مارچ سے ہوگا۔

ایونٹ کا فائنل 3 مئی کو کھیلا جائے گا، پہلی بار ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شرکت کر رہی ہیں۔

