ایشیائی مارکیٹس میں مندی، تیل کی قیمتیں 7 فیصد تک بڑھ گئیں

آبنائے ہرمز اور عراقی سمندری حدود میں جہازوں پر حملوں کے بعد ایشیائی شیئر مارکیٹس میں مندی اور تیل کی قیمتیں 7 فیصد بڑھ گئیں۔
امریکی خام تیل 93.80 ڈالر اور برینٹ خام تیل 99.03 ڈالر فی بیرل تک پہنچ گیا ہے۔
غیرملکی میڈیا کے مطابق عالمی توانائی ایجنسی کے 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے کے اعلان کے باوجود قیمتیں بڑھیں۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔