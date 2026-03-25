 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ٹرمپ نے سیاسی مخالفین پر ایران جنگ کی کامیابی کو کمزور کرنے کا الزام لگا دیا

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
25 مارچ ، 2026
ڈونلڈ ٹرمپ : فائل فوٹو
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سیاسی مخالفین پر الزام عائد کیا ہے کہ وہ ایران کے خلاف جاری جنگ میں امریکی کامیابی کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ٹرتھ سوشل پر ایک بیان میں کہا کہ بائیں بازو کے انتہا پسند ڈیموکریٹس اندرونی انتشار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ ایران میں ہماری عظیم فوجی کامیابی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ  یہ لوگ ایران میں امریکا کے فوجی کارنامے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ لوگ ہماری واضح اور فیصلہ کُن جیت نہیں دیکھنا چاہتے۔

ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکی عوام دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے؟

بین الاقوامی خبریں سے مزید