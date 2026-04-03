برطانیہ چینل پولیس کیلئے فرانس کو مزید لاکھوں ڈالر دے گا

فرانس کی جانب سے کشتیوں کو روکنے کے لیے اہداف کو قبول کرنے سے انکار کے باوجود برطانیہ فرانس کو چینل کی پولیس کے لیے مزید لاکھوں ڈالر ادا کرے گا۔
سیکرٹری داخلہ شبانہ محمود نے پیرس کے ساتھ موجودہ معاہدے میں 2 ماہ کی توسیع کے لیے 16 اعشاریہ 2 ملین پاﺅنڈ کے چیک پر دستخط کیے ہیں، جو فرانسیسی ساحل سمندر پر گشت کرنے والوں کو سبسڈی دینے کےلیے ادا کیا جائے گا۔
برطانوی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق فرانسیسیوں نے سیکرٹری داخلہ کی جانب سے ادائیگیوں کو کشتیوں کو روکنے میں کامیابی سے جوڑنے کے مطالبے کو صاف طور پر مسترد کر دیا ہے۔
سیکرٹری داخلہ نے مایوسی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ غیر قانونی طور پر عبور کرنے کی کوشش کرنے والوں میں سے ایک تہائی سے بھی کم فرانسیسیوں کو روکا گیا ہے خراب موسم کے باوجود سال کے آغاز سے اب تک 4,400 سے زیادہ لوگ کراسنگ کر چکے ہیں۔
برطانوی ٹیکس دہندگان سے مستقبل کی ادائیگیوں کو نتائج سے منسلک کیا جانا چاہیے مگر فرانسیسی اس سے انکاری ہیں۔
سیکرٹری داخلہ نے اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ سرحدوں پر نظم و نسق کی بحالی کےلیے جو کچھ بھی کرنا پڑا کیا جائے گا۔
گزشتہ دو سال کے دوران انگلینڈ کے بعض تفریحی مقامات (ہاٹ اسپاٹس) پر مسافروں کی تعداد میں تقریباً پانچ گنا تک اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ویسٹ یارکشائر میں کرکلیز کونسل میں سب سے بڑی شرح کا اضافہ ہوا، بکنگھم شائر کونسل نے بھی بڑا اضافہ ریکارڈ کیا۔
برطانیہ میں معذوری یا صحت کے مسائل سے دوچار افراد کو دکانوں یا دیگر سروسز تک بآسانی پہنچنے کے لیے پارکنگ کی سہولت مہیا کرنے والے بلیو بیج کے غلط استعمال ریکارڈ سطح پر پہنچ گیا ہے اور ہر بیس میں سے ایک بلیو بیج کا غیرقانونی طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے۔
برطانوی پارلیمنٹ کے اراکین کو ملنے والی دھمکیوں اور بدسلوکی کے واقعات سے نمٹنے کے لیے نیا نیشنل ڈیموکریسی پروٹیکشن یونٹ قائم کیا گیا ہے، جو پولیس فورسز کی مدد کرے گا، یہ نیا یونٹ پولیس چیفس کونسل کے تحت کام کرے گا اور اس کی قیادت پولیس چیف کرس بالمر کو سونپی گئی ہے۔