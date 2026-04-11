امریکا نے ایران کی سابق نائب صدر معصومہ ابتکار کے بیٹے ، بہو اور پوتے کا ویزا ختم کردیا

11 اپریل ، 2026
معصومہ ابتکار : فائل فوٹو
امریکا نے ایران کی سابق نائب صدر برائے خواتین و خاندانی امور معصومہ ابتکار کے بیٹے، بہو اور پوتے کا ویزا ختم کردیا۔

امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر جاری بیان میں کہا کہ انہوں نے ایران کی خواتین اور خاندانی امور کی سابق نائب صدر معصومہ ابتکار کے اہل خانہ کے ویزے اور رہائشی حیثیت منسوخ کر دی ہے۔

پاکستان میں موجود ہمارا وفد پورے دل سے ایرانی مفادات کا دفاع کر رہا ہے، ایرانی صدر

اپنے بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایرانی وفد جرات و شجاعت سے ایرانی مفاد میں بات چیت کرے گا۔

مارکو روبیو نے کہا کہ ابتکار کے بیٹے عیسیٰ ہاشمی، ان کی اہلیہ اور بچے کا ویزا ختم کر دیا ہے۔ ان کے مطابق یہ افراد کبھی بھی امریکا میں رہائش کے خصوصی حق سے فائدہ اٹھانے کے اہل نہیں تھے۔ 

امریکی امیگریشن حکام کے مطابق یہ افراد اس وقت حراست میں ہیں اور ان کی ملک بدری کا عمل جاری ہے۔

عرب میڈیا کے مطابق امریکی حکام کی جانب سے یہ اقدام کچھ ہی عرصہ پہلے کیے گئے فیصلے کے بعد سامنے آیا ہے جس میں مارکو روبیو نے کئی ایرانی خواتین کے رہائشی حقوق بھی منسوخ کیے تھے۔

