ایرانی مذاکراتی وفد واپس تہران روانہ، اسحاق ڈار اور فیلڈ مارشل نے رخصت کیا

12 اپریل ، 2026
 
فائل فوٹو۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف، وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سمیت ایران کا اعلیٰ سطح کا مذاکراتی وفد واپس تہران روانہ ہوگیا۔ 

نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار اور چیف آف ڈیفینس اسٹاف و آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے ایرانی وفد کو رخصت کیا۔ 

ایران کے اعلیٰ سطح کے وفد نے اسلام آباد امن مذاکرات میں شرکت کی۔ دریں اثنا انتظامیہ کے مطابق راولپنڈی اور اسلام آباد میٹرو بس سروس بحال کر دی گئی ہے۔

