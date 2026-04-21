غزہ کی تعمیرِ نو، بورڈ آف پیس کے نمائندوں کے دبئی میں مذاکرات

غزہ کی تعمیرِ نو سے متعلق بورڈ آف پیس کے نمائندوں کے دبئی کی ملٹی نیشنل کمپنی کے ساتھ مذاکرات جاری ہیں۔
برطانوی اخبار کے مطابق بورڈ آف پیس اور دبئی کی کمپنی کے درمیان غزہ میں امداد کی فراہمی اور دیگر امور پر گفتگو کی گئی، انسانی امداد اور لاجسٹکس سے متعلق دبئی کی کمپنی کے ساتھ پارنٹر شپ پر غور کیا گیا۔
فنانشل ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ بات چیت میں اس امکان پر غور کیا گیا ہے کہ ڈی پی ورلڈ بورڈ آف پیس کے ساتھ شراکت داری کر کے غزہ میں انسانی امداد اور دیگر اشیاء کی ترسیل کے لیے لاجسٹکس اور سپلائی چین کا نظام سنبھال سکتی ہے۔
یاد رہے کہ یہ مذاکرات امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مجوزہ بورڈ آف پیس منصوبے کے تحت کیے جا رہے ہیں۔
اس اقدام کا بنیادی مقصد طویل جنگ کے بعد غزہ میں شہری انفرااسٹرکچر کی بحالی اور حکومتی امور کو دوبارہ فعال کرنا ہے۔
بورڈ کا کام ان تمام معاملات کی نگرانی کرنا اور تعمیرِ نو کا عمل شروع کرنا ہے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔