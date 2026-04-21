امریکا ایران سے ’سرینڈر‘ چاہتا ہے، ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی: صدر پزشکیان

ایران کے صدر مسعود پزشکیان کا کہنا ہے کہ امریکا سے متضاد اشارے مل رہے ہیں، بامعنیٰ مذاکرات کی بنیاد معاہدے پورے کرنے پر ہوتی ہے۔
اپنے ایک بیان میں ایرانی صدر نے کہا کہ ایران کے امریکا پر اعتماد نہ ہونے کی وجوہات تاریخی بد اعتمادی ہے، امریکا ایران سے ’سرینڈر‘ چاہتا ہے جبکہ ایرانی قوم طاقت کے آگے سر نہیں جھکاتی۔
اس سے پہلے ایرانی سرکاری عہدے داروں سے گفتگو میں ایرانی صدر نے کہا تھا کہ جنگ جتنی جلد ممکن ہو بند ہونی چاہیے تاکہ ایران ملک میں تعمیرِ نو پر توجہ دے سکے۔
ان کا کہنا تھا کہ کشیدگی کا خاتمہ سفارت کاری میں ہے۔
صدر پزشکیان نے ایرانی عوام کو حقائق سے آگاہ رکھنے کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ غلط معلومات یا غیر حقیقی وعدے مسائل کے حل میں مدد فراہم نہیں کرتے۔
انہوں نے کہا کہ کامیابیوں اور چیلنجز دونوں کو ایمانداری سے عوام کے سامنے رکھنا چاہیے۔
علاوہ ازیں اسی طرح کا مؤقف ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نےبھی اپنایا ہے۔
ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر قالیباف نے کہا ہے کہ ہمیں دھمکیوں کے ساتھ مذاکرات قبول نہیں ہیں۔
ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ امریکی صدر ٹرمپ مذاکرات کی میز کو ’ہتھیار ڈالنے کی میز‘ میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔