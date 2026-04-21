’ڈارلنگ ماما‘، شاہ چارلس کا ملکہ الزبتھ دوم کی 100 ویں سالگرہ پر جذباتی پیغام

برطانوی شاہ چارلس نے اپنی والدہ ملکہ الزبتھ دوم کی 100 ویں سالگرہ کے موقع پر ایک جذباتی پیغام میں اِنہیں شاندار خراجِ عقیدت پیش کیا ہے۔
77 سالہ بادشاہ چارلس نے اپنی والدہ کو ’پیاری ماں‘ کہہ کر یاد کیا اور کہا ہے کہ میری والدہ نے اپنی طویل زندگی ثابت قدمی اور مضبوطی کے ساتھ عوام کی خدمت کے لیے مکمل طور پر وقف کر دی۔
اُنہوں نے اپنے پیغام میں کہا ہے کہ ملکہ کا ماننا تھا کہ مشکل حالات کے باوجود بھلائی ہمیشہ غالب آتی ہے اور روشن مستقبل ہمیشہ قریب ہوتا ہے۔
یاد رہے کہ ملکہ الزبتھ دوم 1926ء میں پیدا ہوئی تھیں اور ایک حادثاتی صورتِ حال کے باعث تخت نشین ہوئیں جب ان کے چچا نے اچانک تخت چھوڑنے کا اعلان کیا تھا۔
ملکہ الزبتھ دوم 2022ء میں 96 سال کی عمر میں وفات پا گئی تھیں، وہ 70 سال تک برطانوی تخت پر بطور ملکہ فائز رہیں۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔