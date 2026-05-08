08 مئی ، 2026
ہم نے گزشتہ رات کی جارحیت ناکام بنائی، دشمن پسپا ہوا، اسماعیل بقائی

ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا ہے کہ ہم نے گزشتہ رات کی جارحیت کو ناکام بنادیا ہے۔ جارحیت کو پسپا کر دیا۔

تہران میں میڈیا سے گفتگو میں اسماعیل بقائی نے گزشتہ رات کی گئی کارروائی کو بین الاقوامی قانون، اقوام متحدہ کے منشور اور جنگ بندی کی خلاف ورزی قرار دیا ہے۔

آبنائے ہرمز کےلیے لیگل رجیم بل تیار ہے، ابراہیم عزیزی

سربراہ ایرانی پارلیمنٹ نیشنل سیکیورٹی کمیشن ابراہیم عزیزی نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کےلیے لیگل رجیم بل تیار ہے۔

ترجمان نے ساتھ ہی کہا کہ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے، ایران کی سیکیورٹی فورسز نے پوری قوت سے جواب دیا، دشمن کو نقصان پہنچایا اور جارحیت کو پسپا کر دیا۔

انہوں نے مزید کہا کہ بظاہر جنگ بندی برقرار ہے، اس کے باوجود ہماری مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں، صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، ضرورت پڑی تو پوری طاقت کے ساتھ کارروائی کی جائے گی۔

آبنائے ہرمز رکاوٹوں کا ذمے دار امریکی لاقانونیت ہے، عباس عراقچی

ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے آبنائے ہرمز میں رکاوٹوں کا ذمے دار امریکی لاقانونیت اور فوجی مہم جوئی کو ٹھہرا دیا۔

صحافی نے استفسار کیا کہ کیا ایران نے گزشتہ رات کے حملے کا جواب دیا؟ اس پر اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم نے جارحیت کو ناکام بنادیا ہے، ایرانی پرچم بردار آئل ٹینکروں پر حملے پر امریکا کی شدید مذمت کی۔

دوسری طرف ایرانی خبر رساں ایجنسی فارس کے مطابق جمعہ کے روز آبنائے ہرمز میں ایرانی مسلح افواج اور امریکی بحری جہازوں کے درمیان وقفے وقفے سے جھڑپیں جاری رہیں۔

امریکی فوج نے کہا کہ اس نے ایران سے منسلک مزید 2 جہازوں کو نشانہ بنایا، جو ایک ایرانی بندرگاہ میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے، ایک امریکی لڑاکا طیارے نے ان جہازوں کی چمنیوں کو نشانہ بنایا اور انہیں ایران میں داخل ہونے سے روک دیا۔

