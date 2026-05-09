سجل علی کے نئے برائیڈل فوٹو شوٹ نے انٹرنیٹ پر دھوم مچا دی

پاکستان کی معروف اداکارہ سجل علی ایک بار پھر اپنے دلکش انداز اور حسین برائیڈل لک کے باعث سوشل میڈیا پر چھا گئیں۔
اداکارہ کے حالیہ فوٹو شوٹ نے مداحوں کو دیوانہ بنا دیا، جبکہ شوبز شخصیات بھی ان کی خوبصورتی کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکیں۔
پاکستان شوبز کی سپر اسٹار سجل علی نے حال ہی میں ایک برائیڈل فیشن کیمپین کے لیے فوٹو شوٹ کروایا، جس میں انہوں نے معروف ڈیزائنر کا خوبصورت سرخ عروسی لباس زیب تن کیا۔
تصاویر میں سجل علی روایتی دلہن کے روپ میں نہایت دلکش اور پُرکشش دکھائی دیں، ان کا میک اپ، جیولری اور انداز مداحوں کی توجہ کا مرکز بن گیا۔
سوشل میڈیا پر وائرل تصاویر کو دیکھ کر مداحوں نے اداکارہ کو پریوں جیسی خوبصورت قرار دیا۔
مایا علی نے سجل علی کی تصاویر پر تبصرہ کرتے ہوئے انہیں گورجیئس کہا جبکہ عظمیٰ بیگ نے بھی ان کی خوبصورتی کی تعریف کی۔
ایک مداح نے لکھا ہے کہ برائیڈل کیمپین سجل علی جیسا کوئی نہیں کرتا۔
واضح رہے کہ سجل علی اپنی جاندار اداکاری کے ساتھ ساتھ منفرد فیشن سینس اور مشرقی و مغربی دونوں انداز کو خوبصورتی سے اپنانے کی وجہ سے بھی شہرت رکھتی ہیں۔
جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والی تامل اور تیلگو فلموں کی معروف اداکارہ تریشا کرشنن نے اتوار کو اداکار سے سیاستداں بننے والے اداکار وجے کی بطور وزیرِ اعلیٰ تامل ناڈو حلف برداری تقریب میں شرکت کے بعد خبروں کی زینت بنی رہیں۔ وہ اس تقریب میں تھلاپتی وجے کے والدین کے ساتھ موجود تھیں۔ پیر کو تریشا نے سوشل میڈیا پر اپنی پہلی پوسٹ شیئر کی، تاہم سب سے زیادہ توجہ اس کے کیپشن نے حاصل کی۔
اداکار شاہد کپور اور ایشان کھتر کی والدہ اور سینئر اداکارہ نیلما عظیم نے حال ہی میں اپنی ذاتی زندگی اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بارے میں ایک بھارتی میڈیا ادارے کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران اپنی تینوں ناکام شادیوں پر ہونے والے تبصروں اور سوشل میڈیا ٹرولنگ پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا۔