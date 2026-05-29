فضا علی و اعجاز خان، راج و سمرن بن گئے، نئی ویڈیو نے تہلکہ مچا دیا

پاکستان شوبز انڈسٹری کی معروف اداکارہ، ماڈل اور میزبان فضا علی ایک بار پھر اپنی وائرل ویڈیو کی وجہ سے خبروں میں آ گئیں۔
فضا علی نے حال ہی میں اپنے شوہر اعجاز خان کے ساتھ ایک رومانوی ویڈیو شیئر کی ہے جس میں دونوں نے خود کو بالی ووڈ کی مشہور فلم دل والے دلہنیا لے جائیں گے کے مقبول کردار راج اور سمرن کے انداز میں پیش کیا ہے۔
ویڈیو میں دونوں ایک رومانوی گانے پر پرفارم کرتے دکھائی دیے، جس کے بعد سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے دلچسپ تبصروں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔
کئی صارفین نے اس ویڈیو پر طنزیہ اور مزاحیہ ردعمل دیا ہے، ایک صارف نے لکھا ہے کہ کیا سمرن کو اس بارے میں پتہ بھی ہے؟ جبکہ دوسرے نے تبصرہ کیا ہے کہ میں ان کی طرف سے پوری قوم سے معذرت کرتا ہوں، ایک اور صارف نے سوال اٹھایا کہ آخر یہ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں؟
واضح رہے کہ فضا علی گزشتہ کئی برسوں سے اپنے منفرد انداز اور وائرل سوشل میڈیا کلپس کی وجہ سے اکثر خبروں کی زینت بنتی رہتی ہیں۔
بالی ووڈ اداکارہ بھومی پیڈنیکر نے انکشاف کیا ہے کہ بچپن میں عمران خان کو وہ بہت پسند کرتی تھیں، وہ اپنی تمام رومانی فلموں میں سب سے بڑا گرین فلیگ تھے۔ یاد رہے کہ بالی ووڈ میں ایک وقت ایسا بھی تھا جب رومانی کامیڈی فلمیں انڈسٹری کی سب سے بڑی طاقت تھی۔ دلکش اداکار، حقیقت سے قریب محبت کی کہانیاں اور جذباتی گرم جوشی سے بھرپور فلمیں 2000 کی دہائی کے آخر اور 2010 کی دہائی کے آغاز میں شائقین کی پہلی پسند تھیں۔ ا