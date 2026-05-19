پاکستان کسی بھی مہم جوئی کیخلاف اپنی سالمیت کے دفاع کیلئے ہر قیمت ادا کرے گا: وزیراعظم

19 مئی ، 2026
-- فوٹو: اسکرین گریب

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان کسی بھی مہم جوئی کے خلاف اپنی خودمختاری، علاقائی سالمیت کے دفاع کیلئے ہر قیمت ادا کرے گا۔

اسٹاف کالج کوئٹہ میں افسران اور جوانوں سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ’غضب للحق‘ پوری قوت اور عزم کے ساتھ جاری ہے۔

انہوں نے کہا کہ افغان طالبان کے زیر اثر دہشتگرد پراکسی عناصر سے معصوم شہریوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنایا جائے گا۔

آپریشن غضب للحق کے بعد پاکستان میں دہشتگردی واقعات میں کمی

آپریشن غضب للحق کے بعد پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں کمی آئی ہے۔

وزیراعظم کا کہنا تھا کہ دہشتگردوں کی پناہ گاہوں اور معاون ڈھانچوں کو مؤثر سزا دی جائے گی۔

انہوں نے بھارت کی بلااشتعال اور متکبرانہ جارحیت کے مقابلے میں پاکستان کے ذمہ دارانہ طرزِعمل کو اُجاگر کیا۔

انہوں نے قومی خود مختاری کے تحفظ، امن اور استحکام کے لیے افواج پاکستان کے کردار کو سراہا۔

