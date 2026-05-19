منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کیس میں پیش رفت، ایس ایس پی معطل

کامران رضی
19 مئی ، 2026
اسکرین گریب/ جیو نیوز
منشیات کیس میں گرفتار انمول عرف پنکی کیس میں پیشرفت ہوئی ہے، ایس ایس پی کو معطل کردیا گیا۔

متعلقہ کیس کے ضلعی سینئر سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس ایس پی) علی حسن کو معطل کردیا گیا، جس کا نوٹیفکیشن جاری کردیا گیا۔

انمول عرف پنکی کے 9 منشیات مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ کالعدم قرار

سیشن عدالت نے قرار دیا کہ ایک ہی وقت میں ملزمہ کو ایک مقدمے میں پولیس تحویل اور دیگر مقدمات میں جیل بھیجنے کا حکم قانونی طور پر درست نہیں۔

نوٹیفکیشن کے مطابق معطلی کا فیصلہ وزیر داخلہ سندھ کی ہدایت پر کیا گیا۔

دوسری جانب آئی جی سندھ جاوید اوڈھو کا کہنا ہے کہ پنکی کے کیس میں کئی معتبر نام ہیں، منشیات کے کاروبار میں بہت سے لوگوں کے نام نکل سکتے ہیں۔ پنکی زیادہ لاہور میں رہتی تھی۔ ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں۔ آپ انہیں معلومات فراہم کریں۔

کراچی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے آئی جی سندھ نے کہا کہ 40 کلو آئس پکڑی ہے، ایک ہزار سے زائد مجرموں کو گرفتار کیا ہے۔ آن لائن منشیات بیچنے کی وجہ سے این سی سی آئی بھی معاملات کو دیکھے گی، بینکنگ معاملات میں ایف آئی اے کو شامل کرلیا ہے۔

