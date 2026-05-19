ریڈ لائن کی تاخیر میں حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں، شرجیل میمن

19 مئی ، 2026
فائل فوٹو
سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا ہے کہ ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر میں حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں۔

سندھ اسمبلی سے خطاب میں شرجیل میمن نے کہا کہ ڈالر کا ریٹ بڑھنے سے تعمیراتی منصوبوں کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے۔

ریڈ لائن بی آرٹی صرف منصوبہ نہیں بلکہ کراچی کے مستقبل کی شہ رگ ہے، شرجیل میمن

سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن نے کہا ہے کہ ریڈ لائن بی آر ٹی صرف ایک منصوبہ نہیں بلکہ کراچی کے مستقبل کی شہ رگ ہے۔

انہوں نے بتایا کہ ریڈ لائن منصوبے میں تاخیر میں حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں، کنٹریکٹرز کا کہنا ہے کہ ہمیں ڈالر کے مطابق قیمتیں بڑھاکر دیں۔

شرجیل میمن نے مزید کہا کہ منصوبہ مکمل کرنے کے ساتھ عوام کا پیسا بھی بچانا چاہتے تھے، ہم نے کنٹریکٹ منسوخ کیا اور ایف ڈبلیو او سے رابطہ کیا۔

ان کا کہنا تھا کہ 22 مئی کو شاہراہ بھٹو کا افتتاح ہورہا ہے، اس سڑک پر یوٹیلیٹی لائنوں کا مسئلہ نہیں تھا۔

