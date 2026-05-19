 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

جیکب آباد، پسند کی شادی تنازع، جلائے گئے گھروں کا سروے مکمل

تازہ ترین
قومی خبریں
19 مئی ، 2026
اسکرین گرایب
اسکرین گرایب

جیکب آباد میں پسند کی شادی کے تنازع پر جلائے گئے گھروں کا سروے مکمل کرلیا گیا۔

ڈپٹی کمشنر (ڈی سی) شہزاد احمد ساہی نے کہا کہ آگ لگانے کے واقعے میں 121 گھر متاثر ہوئے ہیں۔

بیٹے کی غلطی پر پورے گاؤں کے گھر کیوں جلائے گئے؟ والد ملہار برڑو

جیکب آباد میں پسند کی شادی کرنے والے نوجوان کے والد ملہار برڑو نے کہا ہے کہ بیٹے نے لڑکی سے پسند کی شادی ہے، مجھے علم نہیں تھا۔

انہوں نے کہا کہ متاثرہ گھرانوں کو ٹینٹ، مچھر دانی، چارپائیاں اور ضروری سامان فراہم کیا جا رہا ہے، فیملیز کو بحالی تک راشن فراہم کرتے رہیں گے۔

ڈپٹی کمشنر کا کہنا تھا کہ متاثرین کے معاوضے کے لیے سندھ حکومت کو سفارش کریں گے۔

ان کا کہنا تھاکہ گھروں کو جلانے پر 32 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج ہے، 6 گرفتار ہیں، مزید ملزمان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔

قومی خبریں سے مزید