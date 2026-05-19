 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

کراچی: صرافہ بازار میں ایف آئی اے اہلکاروں کے چھاپے کے دوران تشدد، دو افسران معطل

ذیشان شاہ
تازہ ترین
قومی خبریں
19 مئی ، 2026
فوٹو: فائل
فوٹو: فائل

صرافہ بازار میں ایف آئی اے اہلکاروں کے چھاپے کے دوران تشدد کے واقعے کا ڈائریکٹر ایف آئی اے کراچی زون نے نوٹس لے لیا۔

ترجمان ایف آئی اے کا کہنا ہے کہ ڈائریکٹر ایف آئی اے نے قانونی اور محکمانہ کارروائی کی ہدایات کردی۔ 

ترجمان نے بتایا کہ شہری کو تھپڑ مارنے میں ملوث پرائیویٹ شخص پر مقدمہ درج کیا ہے۔ واقعےمیں ملوث دو افسران کو معطل کر دیا گیا ہے۔

یہ بھی پڑھیے

اسسٹنٹ ڈائریکٹر علی مردان شاہ کو عہدے سے ہٹا کر ہیڈکوارٹر بھیج دیا گیا ہے۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر رباب قاضی کو ٹرانسفر کر کے ایف آئی اے اے ایچ ٹی سی تعینات کردیا گیا ہے۔ 

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق واقعے میں موجود تمام افسران و اہلکاروں کے خلاف محکمانہ انکوائری جاری ہے۔ تمام پہلوؤں کا مکمل، شفاف اور غیر جانبدارانہ جائزہ لیا جائے گا۔

قومی خبریں سے مزید