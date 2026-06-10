جنوبی افریقا: مسلح افراد کی فائرنگ سے 12 افراد ہلاک

جنوبی افریقا کے شہر جوہانسبرگ کے قریب فائرنگ سے 12 افراد ہلاک ہوگئے، جبکہ 9 زخمی ہوئے۔
جنوبی افریقن پولیس کے مطابق جوہانسبرگ کے قریب انفارمل سیٹلمنٹ (کچی آبادی) میں 10 سے زائد مسلح افراد نے رات کے وقت دھاوا بول دیا۔
حملہ آوروں نے 12 افراد کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔
پولیس کا کہنا ہے کہ واقعےکی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔
پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ حملہ آوروں کی تلاش کے لیے بڑے پیمانے پر کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
اقوام متحدہ کے انسانی حقوق ادارے کے سربراہ وولکر ترک نے حزب اللہ اور اسرائیل کے درمیان 2 مارچ سے جاری جھڑپوں میں مبینہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی تحقیقات کے ثبوت اکٹھے کرنے کیلئے یواین مشن لبنان بیھجنے کا اعلان کیا ہے۔