یوکرین کا روس کے شہر سوچی میں آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ

03 اگست ، 2025
—تصویر بشکریہ غیر ملکی میڈیا
یوکرین نے روس کے شہر سوچی میں آئل ریفائنری پر ڈرون حملہ کیا ہے جس سے آئل ریفائنری میں آگ لگ گئی۔

غیرملکی میڈیا کے مطابق یوکرین نے بحیرہ اسود کے کنارے روس کی ایک آئل ریفائنری  پر ڈرون حملہ کیا۔

روسی حکام کے مطابق 127 فائر فائٹرز آگ بجھانے میں مصروف ہیں جبکہ  ایئر سیفٹی کے پیش نظر سوچی ایئر پورٹ پر پروازیں معطل کردی گئی ہیں۔

یوکرین کا روسی تیل کی تنصیبات و ملٹری ایئر فیلڈ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

یوکرین نے روس میں تیل تنصیبات اور ملٹری ایئر فیلڈ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کر دیا۔

روسی وزارتِ دفاع کے حکام کا کہنا ہے کہ ایئر ڈیفنس یونٹس نے 93 یوکرینی ڈرون مار گرائے۔

دوسری جانب یوکرین کے جنوبی شہر میخولائیو میں روسی میزائل حملے سے 7 شہریوں کے زخمی ہونے کی اطلاعت ہیں۔

