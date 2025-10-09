 
غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی حملے رپورٹ ہوئے: غزہ سول ڈیفنس

09 اکتوبر ، 2025
فوٹو بشکریہ بین الاقوامی میڈیا
غزہ کی سول ڈیفنس کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدے پر دستخط کے اعلان کے بعد بھی اسرائیلی حملے رپورٹ ہوئے ہیں۔

غزہ سول ڈیفنس ایجنسی کے مطابق گزشتہ رات غزہ جنگ بندی کے فریم ورک پر اتفاق کے اعلان کے بعد سے بالخصوص غزہ سٹی اور شمالی غزہ میں کئی دھماکوں اور فضائی حملوں کی اطلاعات موصول ہوئی ہیں۔

یاد رہے کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے درمیان جاری جنگ روکنے اور غزہ میں یرغمال قیدیوں کی رہائی کے لیے امن منصوبے کے پہلے مرحلے پر مصر میں دستخط کر لیے گئے ہیں تاہم امن ڈیل پر باضابطہ طور پر دستخط آج دوپہر کیے جائیں گے۔

یو این سیکریٹری جنرل کا غزہ جنگ بندی معاہدے کا خیرمقدم

انتونیو گوتریس کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ معاہدے کے مکمل نفاذ کی حمایت کرتا ہے، ہم غزہ میں بحالی اور تعمیر نو کی کوششوں کو آگے بڑھائیں گے۔

دوسری جانب اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے صدر ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ امن عمل کو توسیع دینا چاہتے ہیں اور امریکا کے ساتھ مل کر تمام اہداف حاصل کرلیں گے۔

اپنے مختصر بیان میں نیتن یاہو نے غزہ میں اسرائیلی یرغمالیوں کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ’ہم ان سب کو گھر پہنچائیں گے۔‘

اسرائیلی میڈیا کے مطابق سمجھوتے کے تحت حماس کے تمام، یعنی 20 زندہ یرغمالیوں کو 72 گھنٹے میں رہائی دے دی جائے گی۔

