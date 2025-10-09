 
جنگ بندی کے بعد غزہ کی تعمیرِ نو کی جائے گی: ٹرمپ

09 اکتوبر ، 2025
ڈونلڈ ٹرمپ — فائل فوٹو
امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ غزہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے کے بعد غزہ محفوظ جگہ بننے جا رہا ہے، اس کی تعمیرِ نو کی جائے گی۔

امریکی میڈیا سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے کہا کہ امن معاہدے کے پہلے مرحلے کے مکمل ہونے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ میل جول بڑھا رہے ہیں اور غزہ دوبارہ تعمیر کیا جائے گا۔

ان کا کہنا ہے کہ غزہ کی دوبارہ تعمیر کے بعد یہ جگہ پہلے سے مختلف ہوگی۔

غزہ جنگ بندی، اسرائیل اور حماس نے معاہدے کے پہلے مرحلے میں دستخط کردیے

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امن ڈیل ہونے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ تمام فریقوں کے ساتھ منصفانہ برتاؤ کیا جائے گا۔

انہوں نے کہا کہ یہ وہ جگہ ہوگی جو از سرِ نو تعمیر ہوگی اور علاقے کے دوسرے ممالک بھی اس کی تعمیر نو میں مدد کریں گے۔

امریکی صدر نے مزید کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن قائم ہوگا۔

