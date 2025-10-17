 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ایر لنگس کے کیبن عملے کی ہڑتال سے مانچسٹر ایئرپورٹ پر سفری مشکلات کا خدشہ

ZAM
زاہد انور مرزا
تازہ ترین
برطانیہ و یورپ
17 اکتوبر ، 2025
ایر لنگس کے کیبن عملے کی ہڑتال سے مانچسٹر ایئرپورٹ پر سفری مشکلات کا خدشہ

مانچسٹر ایئرپورٹ سے گزرنے والے مسافروں کو اس ماہ کے آخر میں سفر میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایر لنگس (Aer Lingus) ایئر لائن کے کیبن عملے نے تنخواہوں میں اضافے کے تنازع پر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔

یونائٹ دی یونین کے مطابق 130 سے زائد ملازمین نے 9 فیصد سالانہ اور آئندہ سال 3 فیصد اضافے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ہڑتال کے حق میں ووٹ دیا ہے۔

یونین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پیشکش بظاہر زیادہ نظر آتی ہے، مگر بنیادی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ عملے کو رہائش اور روزمرہ اخراجات پورے کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔

متعدد ملازمین نے گزر بسر کے لیے اضافی نوکریاں یا اوور ٹائم کام اختیار کر رکھا ہے۔

ایئر پورٹ حکام نے مسافروں کو متنبہ کیا ہے کہ ہڑتال کے دنوں میں پروازوں میں تاخیر یا منسوخی کا امکان موجود ہے۔

برطانیہ و یورپ سے مزید