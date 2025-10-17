ایر لنگس کے کیبن عملے کی ہڑتال سے مانچسٹر ایئرپورٹ پر سفری مشکلات کا خدشہ

مانچسٹر ایئرپورٹ سے گزرنے والے مسافروں کو اس ماہ کے آخر میں سفر میں رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، کیونکہ ایر لنگس (Aer Lingus) ایئر لائن کے کیبن عملے نے تنخواہوں میں اضافے کے تنازع پر ہڑتال کا اعلان کیا ہے۔
یونائٹ دی یونین کے مطابق 130 سے زائد ملازمین نے 9 فیصد سالانہ اور آئندہ سال 3 فیصد اضافے کی پیشکش کو مسترد کرتے ہوئے ہڑتال کے حق میں ووٹ دیا ہے۔
یونین کا کہنا ہے کہ اگرچہ پیشکش بظاہر زیادہ نظر آتی ہے، مگر بنیادی تنخواہیں اتنی کم ہیں کہ عملے کو رہائش اور روزمرہ اخراجات پورے کرنے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔
متعدد ملازمین نے گزر بسر کے لیے اضافی نوکریاں یا اوور ٹائم کام اختیار کر رکھا ہے۔
ایئر پورٹ حکام نے مسافروں کو متنبہ کیا ہے کہ ہڑتال کے دنوں میں پروازوں میں تاخیر یا منسوخی کا امکان موجود ہے۔
فرانس کے دارالحکومت پیرس میں پاکستانی سفارت خانے کی جانب سے یومِ کشمیر کی تقریب سے سفیر ممتاز زہرا بلوچ نے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ یومِ کشمیر پر دنیا بھر کے پاکستانی عوام اپنے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ اظہارِ یکجہتی کرتے ہیں۔
آئر لینڈ کے دارالحکومت ڈبلن میں پناہ گزینوں کے قیام کے لیے استعمال ہونے والے ایک ہوٹل کے باہر احتجاج اس وقت پرتشدد صورت اختیار کر گیا جب مظاہرین نے پولیس پر آتش بازی اور پتھراؤ کیا جبکہ ایک پولیس کی گاڑی کو بھی نذرِ آتش کر دیا گیا۔