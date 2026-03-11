تیل کی عالمی قیمتیں بڑھیں تو عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، وزیراعظم نے بتا دیا

11 مارچ ، 2026
وزیراعظم شہباز شریف : فائل فوٹو
وزیراعظم شہباز شریف : فائل فوٹو 

وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تیل کی عالمی قیمتیں بڑھیں تو عوام پر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔

وزیر تجارت جام کمال خان نے بتایا کہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ تیل کی عالمی قیمتیں بڑھتی ہیں تو عوام پر بوجھ نہیں ڈال سکتے، ایسی صورت میں حکومت تیل کی اضافی قیمتوں کا بوجھ خود برداشت کرے گی۔

بڑھتی قیمتیں: بین الاقوامی توانائی ایجنسی کا 400 ملین بیرل تیل جاری کرنے کا اعلان

ایران جنگ کے باعث تیل کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ بین الاقوامی توانائی ایجنسی نے اسٹریٹیجک ذخائر کی ریکارڈ مقدار جاری کرنے کا اعلان کیا ہے۔

جیو نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر تجارت نے واضح کر دیا کہ آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ایکسپورٹرز کو بہت زیادہ سبسڈی نہیں دے سکتے پاکستان اور دیگر ممالک کی کوشش ہے کہ یہ کشیدگی کم ہو۔

وزیر تجارت نے کہا کہ ہمارے پاس بحیرہ احمر اور فجیرا اور سعودی عرب کے سمندری راستے ہیں، جس سے ہم اپنی ایکسپورٹ کو متاثر ہونے سے بچا رہے ہیں، سیستان بلوچستان اگر متاثر ہوگا تو پاکستان کا بلوچستان بھی معیشت اور سیاسی لحاظ سے متاثر ہوگا۔

قومی خبریں سے مزید