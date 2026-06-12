آبنائے ہرمز آمدورفت کیلئے کھلی ہوئی ہے، امریکی سینٹ کام

امریکی سینٹرل کمانڈ کا کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز آمد و رفت کے لیے کھلی ہوئی ہے، تجارتی جہازوں کے لیے محفوظ گزر گاہیں قائم کی ہیں۔
امریکی سینٹ کام نے بیان میں کہا ہے کہ گزرگاہیں ناکہ بندی کی خلاف ورزی نہ کرنے والے تمام جہازوں کے لیے کھلی ہیں۔
سینٹ کام کا کہنا ہے کہ گزشتہ 2 ماہ میں 100 سے زائد جہازوں نے آبنائے ہرمز پار کی۔
امریکی سینٹ کام کے مطابق امریکی فوج کسی بھی ایرانی جارحیت کے خلاف دفاع کے لیے تیار ہے، آبنائے ہرمز پر ایران کا کوئی کنٹرول نہیں ہے۔
دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کا بیان میں کہنا ہے کہ گزشتہ ماہ امریکی فوج کو آبنائے ہرمز میں آئل ٹینکروں اور تجارتی جہازوں کی مدد کے لیے خفیہ مشن کی ہدایت کی تھی۔
صدر ٹرمپ نے بتایا کہ مشن کے نتیجے میں 10 کروڑ سے زائد بیرل تیل آبنائے ہرمز کے راستے سے گزر کر عالمی منڈی تک پہنچا۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایرانی فوج شکست خوردہ اور معیشت تباہ ہو چکی، ایران کا معاملہ ختم ہو گیا۔
واضح رہے کہ گزشتہ روز امریکی صدر ٹرمپ نے ایران پر حملے منسوخ کرنے کا اعلان کیا تھا۔
انہوں نے کہا تھا کہ ایران سے معاہدے کے حتمی نکات طے ہو گئے ہیں۔