صدر ٹرمپ طاقت کے استعمال سے نہیں ڈرتے مگر سفارتکاری کو پہلا آپشن سمجھتے ہیں، ترجمان وائٹ ہاؤس

25 مارچ ، 2026
ترجمان وائٹ ہاؤس  کیرولین لیوٹ نے کہا کہ ایران کے ساتھ مذاکرات کا عمل جاری ہے، صدر ٹرمپ فوجی کارروائی سے قبل سفارت کاری کو پہلا آپشن سمجھتے ہیں۔

واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ طاقت کے استعمال سے نہیں ڈرتے مگر سفارتکاری کو پہلا آپشن سمجھتے ہیں، اگر ضرورت پڑی تو ایران کو "20 گنا زیادہ" شدید حملوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، ایران سے متعلق تمام آپشنز بدستور میز پر موجود ہیں۔

 امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس کے دورہ پاکستان اور ایرانی حکام سے ملاقات کی خبروں پر سوال کے جواب میں ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صورتحال ابھی غیر مستحکم ہے، جب تک وائٹ ہاؤس باضابطہ اعلان نہ کرے کسی ملاقات کو حتمی نہ سمجھا جائے۔

امریکی سینٹ کام نے ایران کی فوجی تنصیبات پر حملوں کی ویڈیو جاری کردی

امریکی فوج کے مطابق یہ کارروائیاں دفاعی نوعیت کی ہیں اور ان کا مقصد خطے میں موجود امریکی مفادات اور اتحادیوں کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔

انہوں نے کہا کہ کہ ایران سے کون مذاکرات کر رہا ہے اس بارے میں نہیں بتا سکتی، ایران نے شکست تسلیم نہ کی تو ٹرمپ انہیں مزید نقصان پہنچانے کے لیے تیار ہیں۔

کیرولین لیوٹ نے کہا کہ آپریشن اپیک فیوری میں دشمن کے 9000 اہداف کو نشانہ بنایا گیا، ایران کے 90 فیصد میزائل اور ڈرونز کو مار گرایا گیا، ایران کے 140 سے زائد بحری جہاز تباہ کیے گئے، دوسری عالمی جنگ کے بعد پہلی بار کسی نیوی کو اس حد تک تباہ کیا گیا۔

ایرانی پاسداران انقلاب کا امریکی جنگی طیاروں ایف 18 کو نشانہ بنانے کا دعویٰ

پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ امریکی ایف 18 جہازوں کو نشانا بنایا گیا ہے۔

ترجمان وائٹ ہاؤس نے کہا کہ صدر ٹرمپ دھمکیاں نہیں لگاتے، ایران غلط اندازے نہ لگائے، گزشتہ مرتبہ غلط اندازے لگانے پر ایران کی لیڈرشپ، نیوی، ایئر فورس سب ختم کر دیا تھا، اب سے آگے جنگ اس لیے ہوگی کہ ایران سمجھنے سے انکاری ہے، ایران سے متعلق بات چیت میں جے ڈی وینس شامل رہے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ایران نے شکست نہیں مانی تو مزید سخت حملے کریں گے، ایران کو غلط اندازے نہیں لگانے چاہئیں۔ جنگ ختم ہونے پر فیول کی قیمتیں کم ہوجائیں گی۔ 

ٹرمپ نے سیاسی مخالفین پر ایران جنگ کی کامیابی کو کمزور کرنے کا الزام لگا دیا

امریکی صدر نے مزید کہا کہ یہ لوگ ایران میں امریکا کے فوجی کارنامے سے توجہ ہٹانے کے لیے ایسا کر رہے ہیں، یہ لوگ ہماری واضح اور فیصلہ کُن جیت نہیں دیکھنا چاہتے۔

کیرولین لیوٹ نے کہا کہ جمعرات کو صدر ٹرمپ کابینہ اجلاس کی میزبانی کریں گے۔

ترجمان وائٹ ہاؤس  نے کہا کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چینی سربراہ  شی جن پنگ  سے بیجنگ میں ملاقات 14 مئی کو ہوگی، چینی صدر کے  اس سال دورہ واشنگٹن کی تاریخ کا جلد اعلان ہوگا۔

