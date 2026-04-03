مسعود پزشکیان کا ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کے بیان پر ردعمل

03 اپریل ، 2026
ایرانی صدر مسعود پزشکیان(فائل فوٹو)۔
ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ ان لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مجرموں کے سامنے اپنی خاموشی کی بھاری قیمیت ادا کی ہے۔

صدر مسعود پزشکیان نے سوال کیا کہ کیا پوری قوم کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیجنے کی دھمکی دینے کا مطلب ایک بڑے جنگی جرم کے علاوہ ہے؟

ڈونلڈ ٹرمپ کی ایران کو پتھروں کے دور میں بھیجنے کی دھمکی

اپنے بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ ایران کے نئے صدر پہلے والوں سے کہیں کم شدت پسند اور کہیں زیادہ ذہین ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ وہ سوال تھا جو انہوں نے اپنے فن لینڈ کے ہم منصب سے پوچھا، جو ایک قانون دان ہیں۔

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے مزید کہا تاریخ ان لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مجرموں کے سامنے اپنی خاموشی کی بھاری قیمت ادا کی ہے۔

