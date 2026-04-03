مسعود پزشکیان کا ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کے بیان پر ردعمل

ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو پتھر کے زمانے میں بھیجنے کے بیان پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ ان لوگوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے مجرموں کے سامنے اپنی خاموشی کی بھاری قیمیت ادا کی ہے۔
صدر مسعود پزشکیان نے سوال کیا کہ کیا پوری قوم کو پتھر کے زمانے میں واپس بھیجنے کی دھمکی دینے کا مطلب ایک بڑے جنگی جرم کے علاوہ ہے؟
انہوں نے کہا کہ یہ وہ سوال تھا جو انہوں نے اپنے فن لینڈ کے ہم منصب سے پوچھا، جو ایک قانون دان ہیں۔
