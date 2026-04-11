افغانی ہمارے بہن بھائی، بےحرمتی کی اجازت نہیں دیں گے، سہیل آفریدی

وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ افغانی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی بےحرمتی کی اجازت نہیں دیں گے۔
خیبر میں میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ افغانستان جانے والے افغان پناہ گزینوں کو مکمل سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے افغان شہریوں کا رضاکارانہ انخلا جاری ہے، صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کےخلاف کارروائی جاری ہے۔
سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ غیر قانونی افغانیوں کو نکالنا وفاق کا فیصلہ ہے، جس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، قومی ایشوز پر وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد ہماری مجبوری بن جاتا ہے۔
وزیر تعلیم سندھ سید سردار علی شاہ اور صوبائی وزیر ایریگیشن، پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جام خان شورو کی مشترکہ زیر صدارت ایک اہم اجلاس منعقد ہوا، جس میں سندھ میں آئوٹ آف اسکول بچوں کو تعلیم کے دائرے کار میں لانے کے لیے پانچ سالہ ملٹی سیکٹوریل روڈ میپ تشکیل دینے پر اتفاق کیا گیا۔