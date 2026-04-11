افغانی ہمارے بہن بھائی، بےحرمتی کی اجازت نہیں دیں گے، سہیل آفریدی

QF
قاضی فضل اللّٰہ
11 اپریل ، 2026
اسکرین گرایب
وزیراعلیٰ خیبر پختونخوا محمد سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ افغانی ہمارے بہن بھائی ہیں، ان کی بےحرمتی کی اجازت نہیں دیں گے۔

خیبر میں میڈیا سے گفتگو میں سہیل آفریدی نے کہا کہ افغانستان جانے والے افغان پناہ گزینوں کو مکمل سہولیات فراہم کر رہے ہیں۔

میرا بھائی بھی کرپشن میں ملوث ہو تو اُسے سزا ملنی چاہیے، سہیل آفریدی

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے کہا ہے کہ میرا بھائی بھی کرپشن میں ملوث ہو تو اُسے سزا ملنی چاہیے۔

انہوں نے کہا کہ ملک بھر سے افغان شہریوں کا رضاکارانہ انخلا جاری ہے، صوبے میں غیر قانونی طور پر مقیم افغان شہریوں کےخلاف کارروائی جاری ہے۔

سہیل آفریدی نے مزید کہا کہ غیر قانونی افغانیوں کو نکالنا وفاق کا فیصلہ ہے، جس پر عمل درآمد کر رہے ہیں، قومی ایشوز پر وفاقی حکومت کے فیصلوں پر عمل درآمد ہماری مجبوری بن جاتا ہے۔

اُن کا کہنا تھا کہ افغانی ہمارے بہن بھائی ہیں، کسی کو ان کی بےحرمتی کی اجازت نہیں دیں گے۔

