امریکا کے نائب صدر ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ نہیں ہوئے، خبر ایجنسی

امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے لیے تاحال پاکستان روانہ نہیں ہوئے۔
یہ بات برطانوی خبرایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتائی۔
امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جارہے ہیں اور منگل کو اسلام آباد پہنچیں گے تاہم وہ ابھی روانہ نہیں ہوئے۔
گزشتہ روز وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان جائیں گے، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان جائیں گے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔