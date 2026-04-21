امریکا کے نائب صدر ایران سے مذاکرات کے لیے پاکستان روانہ نہیں ہوئے، خبر ایجنسی

21 اپریل ، 2026

امریکا کے نائب صدر جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے لیے تاحال پاکستان روانہ نہیں ہوئے۔

یہ بات برطانوی خبرایجنسی نے ذرائع کے حوالے سے بتائی۔

امریکا کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ جے ڈی وینس ایران سے مذاکرات کے لیے اسلام آباد جارہے ہیں اور منگل کو اسلام آباد پہنچیں گے تاہم وہ ابھی روانہ نہیں ہوئے۔

گزشتہ روز وائٹ ہاؤس عہدیدار کا کہنا تھا کہ ایران سے مذاکرات کے لیے امریکی نائب صدر جے ڈی وینس پاکستان جائیں گے، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی پاکستان جائیں گے۔

