بھارت کیلئے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں داخل

افضل ندیم ڈوگر
21 اپریل ، 2026
بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش دوسرے سال میں داخل ہو گئی۔

پاکستان ایئر پورٹس اتھارٹی نے فضائی حدود کی بندش کا نیا نوٹم جاری کر دیا ہے جس کے مطابق بھارتی پروازوں کے لیے پاکستانی فضائی حدود کی بندش میں مزید توسیع کر دی گئی ہے۔

بھارتی رجسٹرڈ، لیز، کمرشل اور فوجی طیارے پاکستان میں مزید 1 ماہ داخل نہیں ہو سکتے۔

نوٹم کے مطابق بھارتی ایئر لائنز، بھارت میں رجسٹرڈ طیاروں پر پاکستانی حدود میں مزید 1 ماہ کی پابندی عائد کی گئی ہے، بھارتی طیاروں کیلئے پاکستانی فضائی حدود 24 اپریل تک بند رہے گے۔

نوٹم کے مطابق بھارت کے لیے پاکستانی فضائی حدود 24 مئی 2026ء کو صبح 5 تک بند رہے گی۔

یاد رہے کہ پاکستان نے بھارتی طیاروں کے لیے فضائی حدود 23 اپریل 2025ء سے بند کر رکھی ہیں۔

پاکستان کی فضائی حدود کی بندش سے بھارتی ایئر لائنز کو اربوں روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔

