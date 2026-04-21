 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

ٹرمپ کے بیانات، کروڑوں ڈالرز کے منافع بخش سودوں کا انکشاف

تازہ ترین
تجارتی خبریں
21 اپریل ، 2026
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ—فائل فوٹو
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ—فائل فوٹو

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بھی بڑے اعلان سے چند منٹ قبل اسٹاک مارکیٹ میں کروڑوں ڈالرز کے منافع بخش سودوں کا انکشاف ہوا ہے۔

برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں مختلف مارکیٹوں کے اعداد و شمار کا موازنہ صدر ٹرمپ کے ان اہم اعلانات کے ساتھ کیا گیا ہے، جنہوں نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔

بی بی سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ کے بیانات کے منظرِ عام پر آنے سے قبل کاروباری سرگرمیوں میں مسلسل اور غیر معمولی اضافے کا ایک ایسا پیٹرن پایا جاتا ہے جسے محض اتفاق قرار دینا مشکل ہے۔

برینٹ تیل پھر مہنگا، 96 ڈالر فی بیرل ہوگیا

ماہرین کے مطابق آبنائے ہرمز میں 60 کروڑ بیرل تیل رکا ہوا ہے۔

 تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی insider trading کی واضح علامات ہو سکتی ہیں۔

دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مارکیٹ پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں پر عالمی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔

تجارتی خبریں سے مزید