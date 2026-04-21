ٹرمپ کے بیانات، کروڑوں ڈالرز کے منافع بخش سودوں کا انکشاف

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے کسی بھی بڑے اعلان سے چند منٹ قبل اسٹاک مارکیٹ میں کروڑوں ڈالرز کے منافع بخش سودوں کا انکشاف ہوا ہے۔
برطانوی نشریاتی ادارے بی بی سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں مختلف مارکیٹوں کے اعداد و شمار کا موازنہ صدر ٹرمپ کے ان اہم اعلانات کے ساتھ کیا گیا ہے، جنہوں نے عالمی منڈیوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔
بی بی سی کی تحقیقاتی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس جائزے سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ٹرمپ کے بیانات کے منظرِ عام پر آنے سے قبل کاروباری سرگرمیوں میں مسلسل اور غیر معمولی اضافے کا ایک ایسا پیٹرن پایا جاتا ہے جسے محض اتفاق قرار دینا مشکل ہے۔
تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ غیر قانونی insider trading کی واضح علامات ہو سکتی ہیں۔
دوسری جانب امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے مارکیٹ پر اثر انداز ہونے والے فیصلوں پر عالمی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے۔