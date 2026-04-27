خیبر پختونخوا نے پنجاب سے 64 ارب 62 کروڑ مانگ لیے

27 اپریل ، 2026
خیبر پختونخوا حکومت نے گلیات سے مری کے لیے پانی کی ترسیل پر پنجاب حکومت سے 64 ارب62 کروڑ روپے مانگ لیے۔

وفاق اور پنجاب حکومت کو لکھے گئے خط میں خیبر پختونخوا حکومت کا کہنا تھا کہ گلیات میں پانی کا بحران ہے، مری واٹر بورڈ بغیر معاہدہ اور معاوضہ گلیات سے روزانہ 5 لاکھ گیلن پانی حاصل کر رہا ہے۔

پارلیمنٹ لاجز میں 102 یونٹس کا بل 11 ہزار 800 آیا ہے، کامل علی آغا برس پڑے

سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے اقتصادی امور میں سینیٹر کامل علی آغا پاور ڈویژن پر برس پڑے۔

خط میں مزید بتایا گیا کہ گلیات میں مری واٹر بورڈ کا سپلائی انفرااسٹرکچر پر کام اور ڈونگا گلی میں 20 لاکھ گیلن واٹر ٹینک کی تعمیر روکی جائے۔

خط میں وزارت بین الصوبائی رابطہ سے دونوں حکومتوں کے درمیان معاہدے میں تعاون کا بھی مطالبہ کیا گیا۔

مشیر خزانہ خیبر پختونخوا مزمل اسلم نے کہا کہ پنجاب حکومت فوری واجبات ادا کرے، قیام پاکستان سے اب تک گلیات کا پانی مری کےلیے استعمال کیا جا رہا ہے۔

وزارت بین الصوبائی رابطہ کے ذریعے پنجاب سے مری کے لیے متبادل پانی کا انتظام کرنے کا کہا ہے۔

