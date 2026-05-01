اپریل میں مہنگائی میں 2.48 فیصد اضافہ ہوا: وفاقی ادارہ شماریات کی ماہانہ رپورٹ جاری

وفاقی ادارہ شماریات نے مہنگائی سے متعلق ماہانہ رپورٹ جاری کر دی۔
وفاقی ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق مارچ کے مقابلے اپریل میں مہنگائی کی شرح میں 2.48 فیصد اضافہ ہوا۔
ماہانہ رپورٹ کے مطابق اپریل 2026ء میں مہنگائی کی سالانہ شرح 10.89 فیصد تک پہنچ گئی جبکہ وزارت خزانہ نے اپریل کے لیے مہنگائی کا تخمینہ 8 سے 9 فیصد لگایا تھا۔
رپورٹ کے مطابق جولائی 2025ء سے اپریل 2026ء تک اوسطً مہنگائی 6.19 فیصد رہی، جبکہ مارچ 2026ء میں سالانہ مہنگائی کی شرح 7.30 فیصد ریکارڈ کی گئی تھی۔
وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق گزشتہ سال اپریل میں مہنگائی کی سالانہ شرح 0.3 فیصد تھی۔
ماہانہ رپورٹ کے مطابق دیہی علاقوں میں ماہانہ بنیاد پر مہنگائی 2.9 فیصد بڑھی، جبکہ شہری علاقوں میں اپریل کے دوران مہنگائی میں 2.75 فیصد اضافہ ہوا۔
رپورٹ کے مطابق دیہی علاقوں میں سالانہ مہنگائی 10.56 فیصد رہی۔ شہروں میں سالانہ مہنگائی کی شرح 11.11 فیصد ریکارڈ کی گئی۔
پاک بحریہ کا بحیرہ عرب میں انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک بحریہ کے اہلکار ایم وی گوتم پر موجود 6 بھارتی اور ایک انڈونیشیائی عملے کو ہنگامی امداد فراہم کر رہے ہیں۔