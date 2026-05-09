کریتی سینن کا بالی ووڈ میں معاوضے میں فرق سے متعلق انکشاف

بالی ووڈ اداکارہ کریتی سینن نے بھارتی فلم انڈسٹری میں مرد اور خواتین فنکاروں کے معاوضے میں فرق پر کھل کر بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ خواتین اداکاراؤں کو آج بھی معاوضے کے معاملات میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔
بھارتی میڈیا کے مطابق ایک حالیہ انٹرویو میں کریتی سینن نے انکشاف کیا کہ پروڈیوسرز اکثر بجٹ کم ہونے پر سب سے پہلے ہیروئن کی فیس کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جبکہ بجٹ کا بڑا حصہ مرد اداکار کو دے دیا جاتا ہے۔
اُنہوں نے کہا کہ فلمی صنعت میں مردانہ برتری کی سوچ اب بھی موجود ہے اور برابری کے لیے مسلسل جدوجہد کرنا پڑتی ہے۔
اداکارہ کے مطابق فلم کے سیٹ پر بھی خواتین کے ساتھ امتیازی سلوک کیا جاتا ہے۔
انہوں نے انکشاف کیا کہ کیریئر کے آغاز میں، میں کئی معاملات پر آواز نہیں اٹھا پاتی تھی، حتیٰ کہ ایک موقع پر ایک مرد ساتھی اداکار کو مجھ سے بہتر گاڑی دی گئی جسے میں نے اپنی بے عزتی محسوس کیا۔
کریتی سینن نے اپنی فلم ’میمی‘ کو اپنے کیریئر کا اہم موڑ قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس فلم نے میرے بارے میں لوگوں کی رائے بدل دی، میمی فلم پر ملنے والا قومی اعزاز میرے کیریئر کے بڑے لمحات میں سے ایک تھا۔
اداکارہ نے یہ بھی انکشاف کیا کہ فلم ’میمی‘ سے پہلے مجھے کئی بار مایوسی کا سامنا کرنا پڑا اور بعض اہم کردار آخری وقت میں اسٹار کِڈز کو دے دیے گئے۔
جنوبی بھارت سے تعلق رکھنے والی تامل اور تیلگو فلموں کی معروف اداکارہ تریشا کرشنن نے اتوار کو اداکار سے سیاستداں بننے والے اداکار وجے کی بطور وزیرِ اعلیٰ تامل ناڈو حلف برداری تقریب میں شرکت کے بعد خبروں کی زینت بنی رہیں۔ وہ اس تقریب میں تھلاپتی وجے کے والدین کے ساتھ موجود تھیں۔ پیر کو تریشا نے سوشل میڈیا پر اپنی پہلی پوسٹ شیئر کی، تاہم سب سے زیادہ توجہ اس کے کیپشن نے حاصل کی۔
اداکار شاہد کپور اور ایشان کھتر کی والدہ اور سینئر اداکارہ نیلما عظیم نے حال ہی میں اپنی ذاتی زندگی اور سوشل میڈیا پر ہونے والی تنقید کے بارے میں ایک بھارتی میڈیا ادارے کو دیئے گئے انٹرویو کے دوران اپنی تینوں ناکام شادیوں پر ہونے والے تبصروں اور سوشل میڈیا ٹرولنگ پر اپنے ردعمل کا اظہار کیا۔