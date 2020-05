رابی پیرزادہ کا حلیمہ سلطان کی خوبصورتی پر تبصرہ

View this post on Instagram

خوبصورتی کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار تقوی و سیرت میں ہے پاکستان کی ہر لڑکی مجھ سے اور ان سے ذیادہ خوبصورت ہے میرے بھائ جب میں ان کی طرح تھی تو ان جیسی تھی۔ اب اپنے اللہ کے لیے ہوں تو دعا کریں میں اپنے رب کو پسند آئوں۔ چہرے کا نور میک اپ میں نہیں اللہ کے زکر میں ہے۔ حَسْبُنَا اللّـٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّـٰهُ مِنْ فَضْلِـهٖ وَرَسُوْلُـهٝٓ ۙﷺ ، اِنَّـآ اِلَى اللّـٰهِ رَاغِبُوْنَ ° ‏ ہمیں تو بس الله ہی کافی ھے وہ ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول ﷺ بھی اور ہم تو الله ہی کی طرف رغبت کرنے والے ہیں °