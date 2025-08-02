برطانیہ کو ہجرت کے بحران کا سامنا ہے، جس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک سال کے دوران انگلینڈ اور ویلز کی آبادی میں تقریباً 7 لاکھ سے زائد افراد کا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔
1945ء کے بعد گزشتہ 75 سال میں یہ دوسرا سب سے بڑا عددی اضافہ مانا جا رہا ہے۔
برطانوی ذرائع ابلاغ کے مطابق انگلستان اور ویلز میں مکمل طور پر بین الاقوامی نقل مکانی کی وجہ سے بڑا دباﺅ سامنے آ رہا ہے، صرف 2022ء اور 2023ء کے وسط میں ایسے بڑے اضافے نے حکومت کو چوکنا کر دیا۔
دفتر برائے قومی شماریات او این ایس کے مطابق 2024ء کے وسط میں انگلینڈ اور ویلز میں ایک اندازے کے مطابق 61.8 ملین افراد تھے جو 2023ء کے وسط میں 61.1 ملین سے بڑھ کر 706,881 تک پہنچ گئے۔
محتاط اندازے کے مطابق 11 لاکھ 42 ہزار سے زائد افراد جون 2024ء سے لے کر 12 ماہ کے دوران انگلینڈ ویلز پہنچے جبکہ مجموعی طور پر 4 لاکھ 52 ہزار سے زائد افراد کے ہجرت کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے۔
طارق وزیر، برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قونصل جنرل پاکستان کے طور پر 13 جولائی 2020 سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کے تجربہ کار سفارتکار ہیں جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اندرون و بیرون ملک اہم سفارتی اور انتظامی ذمہ داریاں سرانجام دی ہیں۔
برطانوی وزیرِ انصاف سر نکولس ڈیکن نے چیئرمین جموں و کشمیر تحریکِ حقِ خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین ستارۂ پاکستان کو 5 اگست 2019ء کے تناظر میں یومِ استحصالِ کشمیر پر اپنی بھرپور حمایت کی یقین دہائی کروا دی۔
سفیرِ پاکستان برسلز، لگسمبرگ و یورپی یونین رحیم حیات قریشی نے سفارتخانۂ پاکستان برسلز میں یومِ استحصال کشمیر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو یورپی اعلیٰ حکام نے سرحد پار بھارتی ریاستی جبر کو بےنقاب کیا ہے۔
برطانیہ میں مطالعاتی ویزے پر داخل ہو کر سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنیوالے غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے کیلئے حکو مت کی جانب سے اگلے ماہ بڑے منصوبوں کا اعلان کرنیکی توقع ہے اس سلسلہ میں یونیورسٹیوں پر غیر ملکی طالبعلمو ں کو داخل کرنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔