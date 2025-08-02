پولیس افسران پر حملے کا الزام، دو بھائیوں کو اگلے سال دوبارہ مقدمے کا سامنا

مانچسٹر ایئر پورٹ پر پولیس افسران پر حملے کے الزام میں دو بھائیوں کو اگلے سال دوبارہ مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا۔
20 سالہ محمد عماز اور 26 سالہ محمد عماد پر گزشتہ سال جولائی میں پی سی زچری مارسڈن پر حملہ کرنے کا الزام ہے، محمد فہیر عماز کو پی سیز لیڈیا وارڈ پر حملے، ناک کی ہڈی توڑنے اور ایلی کک کے چہرے پر زخم کا مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔
اسے ٹرمینل کے پے اسٹیشن کے علاقے میں جھگڑے سے چند منٹ قبل اسٹار بکس کیفے میں ہوائی جہاز کے مسافر پر حملے کا بھی قصور وار پایا گیا تھا لیکن لیورپول کراؤن کورٹ میں چار ہفتوں کے مقدمے کی سماعت کے بعد جیوری پی سی مارسڈن کو حقیقی جسمانی نقصان پہنچانے والے حملے کے الزامات پر عماز یا عماد میں سے کسی ایک پر فیصلے تک پہنچنے سے قاصر رہی۔
گزشتہ روز عماز کو دوبارہ حراست میں لے لیا گیا کیونکہ جج نیل فلیویٹ کے سی نے اگلے سال 7 اپریل کو بھائیوں کے دوبارہ مقدمے کی تاریخ مقرر کی ہے۔
جج فلیویٹ نے کہا کہ پہلے تاریخیں پیش کی گئی تھیں لیکن دونوں مدعا علیہان چاہتے تھے کہ وہی دفاعی ٹیمیں ان کی نمائندگی کریں اور وہ اپریل تک دستیاب نہیں تھیں، ملزم عماز کی جانب سے درخواست ضمانت کی سماعت آئندہ ماہ کی جائے گی۔
طارق وزیر، برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قونصل جنرل پاکستان کے طور پر 13 جولائی 2020 سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کے تجربہ کار سفارتکار ہیں جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اندرون و بیرون ملک اہم سفارتی اور انتظامی ذمہ داریاں سرانجام دی ہیں۔
برطانوی وزیرِ انصاف سر نکولس ڈیکن نے چیئرمین جموں و کشمیر تحریکِ حقِ خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین ستارۂ پاکستان کو 5 اگست 2019ء کے تناظر میں یومِ استحصالِ کشمیر پر اپنی بھرپور حمایت کی یقین دہائی کروا دی۔
سفیرِ پاکستان برسلز، لگسمبرگ و یورپی یونین رحیم حیات قریشی نے سفارتخانۂ پاکستان برسلز میں یومِ استحصال کشمیر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو یورپی اعلیٰ حکام نے سرحد پار بھارتی ریاستی جبر کو بےنقاب کیا ہے۔
برطانیہ میں مطالعاتی ویزے پر داخل ہو کر سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنیوالے غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے کیلئے حکو مت کی جانب سے اگلے ماہ بڑے منصوبوں کا اعلان کرنیکی توقع ہے اس سلسلہ میں یونیورسٹیوں پر غیر ملکی طالبعلمو ں کو داخل کرنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔