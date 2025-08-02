ہیتھرو ایئرپورٹ پر تیسرے رن وے کے منصوبے کی نقاب کشائی

برطانیہ کے انتہائی مصروف اور بڑے ہیتھرو ایئرپورٹ پر تیسرے رن وے کی تعمیر کے منصوبے کی نقاب کشائی کر دی گئی۔
ہیتھرو ایئرپورٹ کی انتظامیہ کا خیال ہے کہ 49 بلین پاؤنڈ کے خطیر بجٹ کے ساتھ مذکورہ رن وے ٹرمینلز اور انفرااسٹرکچر کے ساتھ ایک دہائی کے اندر تعمیر کیا جا سکتا ہے۔
اگر منصوبے کی باضابطہ منظوری مل جاتی ہے تو 30 نئی منزلوں کے لیے یہاں سے پروازوں کی اجازت دی جائے گی۔
یہ منصوبہ برطانیہ کے جی ڈی پی میں 0.43 فیصد اضافہ کرے گا اور ہر سال 66 ملین مزید مسافروں کی آمد و رفت ممکن ہو سکے گی۔
باور کیا جا رہا ہے کہ اس منصوبے کی راہ میں کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں جیسے لندن کے میئر صادق خان جو شور اور ماحولیاتی بنیادوں پر تیسرے رن وے کی تعمیر کے سخت مخالف ہیں اور وہ اس معاملے پر قانونی لڑائی بھی شروع کر سکتے ہیں۔
اس توسیعی منصوبے میں M25 کے ایک حصے کو نئے رن وے کے ساتھ منسلک کرنے کے لیے ایک بڑی ری ڈیزائننگ کی ضرورت ہو گی۔
اراکینِ پارلیمنٹ کی اکثریت سے توقع کی جا رہی ہے کہ وہ اس منصوبے کی حمایت کرے گی۔
طارق وزیر، برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قونصل جنرل پاکستان کے طور پر 13 جولائی 2020 سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کے تجربہ کار سفارتکار ہیں جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اندرون و بیرون ملک اہم سفارتی اور انتظامی ذمہ داریاں سرانجام دی ہیں۔
برطانوی وزیرِ انصاف سر نکولس ڈیکن نے چیئرمین جموں و کشمیر تحریکِ حقِ خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین ستارۂ پاکستان کو 5 اگست 2019ء کے تناظر میں یومِ استحصالِ کشمیر پر اپنی بھرپور حمایت کی یقین دہائی کروا دی۔
سفیرِ پاکستان برسلز، لگسمبرگ و یورپی یونین رحیم حیات قریشی نے سفارتخانۂ پاکستان برسلز میں یومِ استحصال کشمیر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو یورپی اعلیٰ حکام نے سرحد پار بھارتی ریاستی جبر کو بےنقاب کیا ہے۔
برطانیہ میں مطالعاتی ویزے پر داخل ہو کر سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنیوالے غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے کیلئے حکو مت کی جانب سے اگلے ماہ بڑے منصوبوں کا اعلان کرنیکی توقع ہے اس سلسلہ میں یونیورسٹیوں پر غیر ملکی طالبعلمو ں کو داخل کرنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔