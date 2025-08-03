فرانس: پیرس سمیت 40 شہروں میں کم آلودگی والے زونز قائم، سختی سے عملدرآمد شروع

فرانس کے دارالحکومت پیرس سمیت 40 شہروں میں کم آلودگی والے زونز (Low-Emission Zones – ZFE / EPZ) کے 1 جنوری 2025ء کے قانون پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔
اس قانون پر عمل درآمد فرانس کے ہر اس شہری علاقے پر ہو گا جہاں ڈیڑھ لاکھ سے زائد شہری رہائش پزیر ہیں۔
ایسے علاقوں کو لو ایمیشن زون یا جہاں پر دھواں یا آلودگی کا اخراج کم یا نہ ہو، بنانے کا حکم ہے۔
یہ قانون تقریباً 40 شہروں میں نافذ ہو گیا ہے اور اس پر سختی عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے، پیرس اور لیون میں عمل درآمد شروع ہو چکا ہے، جہاں پر Crit’Air 3 گاڑیوں (پٹرول 2006ء سے پہلے، ڈیزل 2010ء سے پہلے) پر مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے، البتہ سال میں 12 دن کے مخصوص پاس کی اجازت ہے۔
اسٹراسبرگ، رووین اور مارسیلز میں عارضی پابندیاں ہیں، دوسری طرف ان قوانین کے خلاف عوامی ردعمل بھی سامنے آیا ہے، خاص طور پر کم آمدنی والے افراد کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں جن پر ایڈجسٹمنٹ زیرِ غور ہے۔
پیرس میں نومبر 2024ء سے شہر کے قدیم مرکز (arrondissements 1–4) میں محدود ٹریفک زون نافذ کیا گیا ہے۔
فوری نافذالعمل ہونے کے بعد اب اپریل 2025ء سے اس پر عمل شروع کیا گیا ہے، جہاں صرف مخصوص گاڑیاں داخل ہو سکیں گی۔
اے آئی صلاحیت کے حامل کیمروں کی مدد سے اس قانون پر عمل درآمد کے ساتھ ٹریفک خلاف ورزیوں کا جائزہ بھی لیا جا رہا ہے اور مرتکب افراد پر بھاری جرمانے ہوں گے۔
طارق وزیر، برطانیہ کے شہر مانچسٹر میں قونصل جنرل پاکستان کے طور پر 13 جولائی 2020 سے خدمات انجام دے رہے تھے۔ وہ پاکستان کے تجربہ کار سفارتکار ہیں جنہوں نے گزشتہ دو دہائیوں کے دوران اندرون و بیرون ملک اہم سفارتی اور انتظامی ذمہ داریاں سرانجام دی ہیں۔
برطانوی وزیرِ انصاف سر نکولس ڈیکن نے چیئرمین جموں و کشمیر تحریکِ حقِ خود ارادیت انٹرنیشنل راجہ نجابت حسین ستارۂ پاکستان کو 5 اگست 2019ء کے تناظر میں یومِ استحصالِ کشمیر پر اپنی بھرپور حمایت کی یقین دہائی کروا دی۔
سفیرِ پاکستان برسلز، لگسمبرگ و یورپی یونین رحیم حیات قریشی نے سفارتخانۂ پاکستان برسلز میں یومِ استحصال کشمیر کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے یورپی پارلیمنٹ کی مسئلہ کشمیر پر بنائی گئی رپورٹ کا حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اب تو یورپی اعلیٰ حکام نے سرحد پار بھارتی ریاستی جبر کو بےنقاب کیا ہے۔
برطانیہ میں مطالعاتی ویزے پر داخل ہو کر سیاسی پناہ کا دعویٰ کرنیوالے غیر قانونی مہاجرین کا راستہ روکنے کیلئے حکو مت کی جانب سے اگلے ماہ بڑے منصوبوں کا اعلان کرنیکی توقع ہے اس سلسلہ میں یونیورسٹیوں پر غیر ملکی طالبعلمو ں کو داخل کرنے پر پابندی عائد کی جا سکتی ہے۔