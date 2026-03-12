سلامتی کونسل میں روس کی جنگ بندی قرارداد منظور نہ ہوسکی، امریکا نے روس کی جنگ بندی قرارداد ویٹو کردی۔
قرارداد کے حق میں 4 اور مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے، 9 ارکان غیرحاضر رہے۔
علاوہ ازیں سلامتی کونسل میں خلیجی ممالک کی قرارداد منظور کرلی گئی، قرارداد میں ایران سے حملے روکنے کا مطالبہ، خلیجی ممالک پر ایران کے حملوں کی مذمت کی گئی۔
خلیجی ممالک کی منظور قرارداد کے حق میں 13 ووٹ آئے، قرارداد کی ووٹنگ میں چین اور روس غیرحاضر رہے، پاکستان نے خلیجی ممالک کی قرارداد کے حق میں ووٹ دیا۔
امریکا اور اسرائیل کی جانب سے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللّٰہ علی خامنہ ای کی شہادت کے دو ہفتے بعد جنگ ایک ایسے مرحلے میں داخل ہو گئی ہے جہاں واشنگٹن صورتحال پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے میں ناکام دکھائی دے رہا ہے، جس سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے راستے محدود ہو گئے ہیں۔