بھارت میں گیس اور پیٹرول کا بحران، عوام لکڑی اور کوئلہ جلانے پر مجبور

بھارت میں گیس اور پیٹرول کا بحران پیدا ہوگیا ہے۔ پیٹرول پمپ پر رش کو قابو کرنے کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی۔
عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق گیس کی قلت نے بھارت کے غریب طبقے کو دوبارہ لکڑی اور کوئلے جلانے پر مجبور کر دیا ہے۔
رپورٹ کے مطابق بڑی تعداد میں بھارتی عوام گیس سے بھی محروم ہیں، مارکیٹوں میں ملنے والی گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہوگیا ہے۔
نااہلی اور بد انتظامی کے باعث بھارتی عوام پیٹرول کے حصول کیلئے طویل قطاروں میں لگنے پر مجبور ہیں۔
بھارتی ریاست گجرات میں پیٹرول پمپ پر رش کو قابو کرنے کے لیے پولیس تعینات کر دی گئی ہے۔