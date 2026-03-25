 
  • بانی: میرخلیل الرحمٰن
  • گروپ چیف ایگزیکٹووایڈیٹرانچیف: میر شکیل الرحمٰن

امریکا اسرائیل کی ایران کیساتھ جاری جنگ سے خود کو الگ رکھے ہوئے ہیں، قطر

تازہ ترین
بین الاقوامی خبریں
25 مارچ ، 2026
فائل فوٹو
قطر نے واضح کیا ہے کہ وہ امریکا اسرائیل کی ایران کے ساتھ جاری جنگ سے خود کو الگ رکھے ہوئے ہے، کسی بھی قسم کی کشیدگی میں شامل ہونے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ وہ خطے میں بڑھتی ہوئی کشیدگی کا حصہ نہیں بنے گا۔

جنیوا میں اقوامِ متحدہ میں قطر کی نمائندہ ہند بنت عبدالرحمٰن المفتاح نے کہا کہ کسی ایسے ملک کو نشانہ بنانا جو تنازع کا حصہ نہیں، بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے اور عالمی امن کے لیے خطرہ ہے۔

انہوں نے مزید کہا کہ قطر نے شروع سے ہی خود کو اس جنگ سے الگ رکھا ہے اور کشیدگی میں شامل ہونے سے انکار کیا ہے، تاہم ایران کی جانب سے قطر اور دیگر پڑوسی ممالک کو نشانہ بنایا جارہا ہے۔

بین الاقوامی خبریں سے مزید