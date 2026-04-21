شراب نوشی کا الزام، ڈائریکٹر ایف بی آئی کاش پٹیل کا امریکی جریدے پر ہتکِ عزت کا مقدمہ

امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے معروف امریکی جریدے دی اٹلانٹک کے خلاف ہتکِ عزت کا 25 کروڑ ڈالرز کا مقدمہ دائر کر دیا۔
غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق کاش پٹیل نے جریدے اور اس کی رپورٹر سارہ فٹزپیٹرک کے خلاف مقدمہ اس رپورٹ کی اشاعت پر دائر کیا جس میں الزام عائد کیا گیا تھا کہ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کو شراب نوشی کا مسئلہ ہے جو قومی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔
جریدے کی رپورٹ میں 2 درجن سے زائد گمنام ذرائع کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ پٹیل کی واضح نشے کی حالت اور غیر واضح غیر حاضریوں نے ایف بی آئی اور محکمۂ انصاف کے حکام کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔
رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پٹیل کے دور میں ایف بی آئی کو صبح کے اجلاس مؤخر کرنا پڑے جبکہ ان کی مبینہ شراب نوشی کے باعث وہ اکثر غیر حاضر یا رابطے سے باہر رہتے ہیں، جس سے حساس تحقیقات میں تاخیر ہوتی ہے۔
کاش پٹیل نے خبر رساں ادارے سے گفتگو میں ان الزامات کو مسترد کرتے ہوئے کہا ہے کہ دی اٹلانٹک کی خبر جھوٹ پر مبنی ہے، اشاعت سے قبل انہیں سچ بتایا گیا تھا مگر اس کے باوجود غلط معلومات شائع کی گئیں۔
دوسری جانب دی اٹلانٹک نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اپنی رپورٹنگ پر قائم ہیں اور اس بے بنیاد مقدمے کے خلاف بھرپور دفاع کریں گے۔
پٹیل کی درخواست میں مؤقف اختیار کیا گیا ہے کہ اگرچہ جریدہ ایف بی آئی کی قیادت پر تنقید کرنے کا حق رکھتا ہے، تاہم اس معاملے میں قانونی حد عبور کی گئی اور من گھڑت اور جھوٹے الزامات کے ذریعے میری ساکھ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی گئی۔
یہ مقدمہ امریکی دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی کی ضلعی عدالت میں دائر کیا گیا ہے، جس میں 25 کروڑ ڈالرز ہرجانے کی استدعا کی گئی ہے۔
قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد الثانی کی جاپانی وزیراعظم سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی۔ دوحہ سے عرب میڈیا کے مطابق اس موقع پر دونوں رہنماؤں نے آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے جامع معاہدے تک پہنچنے کی اہمیت پر زور دیا۔
برطانیہ کی حکومت نے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے امریکا میں مقیم اسلام مخالف سوشل میڈیا شخصیت ویلنٹینا گومیز کو ملک میں داخل ہونے سے روک دیا ہے، گومیز کو آئندہ ماہ لندن میں ہونے والی ایک متنازعہ دائیں بازو کی ریلی میں شرکت کرنی تھی۔