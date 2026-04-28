اگلے ماہ آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالرز کی قسط مل جائے گی: وزیرِ خزانہ

وفاقی وزیرِ خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ اگلے ماہ آئی ایم ایف سے 1.2 ارب ڈالرز کی قسط مل جائے گی۔
اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ آئی ایم ایف کا وفد مئی کے وسط میں پاکستان آئے گا، نئے مالی سال کے بجٹ کے لیے مشاورت جاری ہے۔
محمد اورنگزیب نے کہا کہ سعودی عرب کے بعد دیگر دوست ممالک سے نئی فنانسنگ کے حصول کا ارادہ نہیں، حکومت کمرشل فنانسنگ کے لیے کوشاں ہے، پاکستان دو طرفہ کی بجائے کمرشل فنانسنگ کی طرف بڑھ رہا ہے۔
انہوں نے کہا کہ مئی میں 25 کروڑ ڈالرز مالیت کا پانڈا بانڈ جاری کیا جائے گا، جس کے لیے اے ڈی بی اور ایشیائی انفرااسٹرکچر بینک نے گارنٹی دے دی، چینی حکام کے ساتھ بھی اس کے حوالے سے بات چیت آخری مرحلے میں ہے۔
وفاقی وزیر نے کہا کہ اگلے دو تین برسوں میں مزید یورو اور سکوک بانڈ جاری کیے جائیں گے۔
انہوں نے مزید کہا کہ مشرقِ وسطیٰ جنگ کے باعث انرجی انفرااسٹرکچر متاثر ہوا ہے، علاقائی کشیدگی کے باوجود پاکستان میں کھاد اور فوڈ سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے۔
وفاقی وزیرِ خزانہ نے یہ بھی کہا ہے کہ جنگ کے باوجود ترسیلات متاثر نہیں ہوئیں، یو اے ای سے ترسیلاتِ زر پر منفی اثر نہیں پڑا۔