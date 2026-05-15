15 مئی ، 2026
ایل سیز پر کراچی چیمبر کے بہت سے ممبران ناراض تھے، گورنر اسٹیٹ بینک

گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان (ایس بی پی) جمیل احمد نے کہا ہے کہ آج ہماری اوسط برآمدات 5 ارب ہیں۔ 3 سال قبل زرمبادلہ کے بہت مسائل تھے،

کراچی چیمبر سے خطاب میں گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ ایل سیز پر آپ کے بہت سے ممبران ناراض تھے۔ 11 ہزار ایل سیز کی اپروول دینا تھی، اچھی صورتحال نہیں تھی، ایل سیز کا اپروول پروسیس مکمل کیا اور آسانیاں دیں، آج حالات بہتر ہیں۔

گورنر ایس بی پی نے مزید کہا کہ آج ہماری اوسط درآمدات 5 ارب ہیں، 3 سالہ کوششوں سے زر کا بہاؤ بہتر ہوا، ہنڈی حوالہ کا سدباب کیا اور ترسیلات پر کام کیا۔

اُن کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم قیمتوں کے باوجود ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ صفر سے ایک فیصد ہدف میں رہے گا، تیل کی قیمتوں کےلیے ہمیں تیار رہنا چاہیے۔

