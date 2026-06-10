ناروے: پاکستان کے شاندار مغل ورثے کا 500 سالہ جشن، ثقافتی شام کا اہتمام

ناروے میں پاکستانی سفارت خانے میں پاکستان کے شاندار مغل ورثے کے 500 سالہ جشن منانے کے حوالے سے خوبصورت ثقافتی شام کا اہتمام کیا گیا۔
پہلے مرحلے میں سنیما ٹکٹ ہاؤس میں پاکستان کے مغل ورثے پر خصوصی مختصر فلموں، پینل ڈسکشن اور دوسرے مرحلے میں استقبالیہ کے ساتھ فن پاروں کی نمائش اور لائیو میوزک پرفارمنس کا اہتمام کیا گیا۔
تقریب میں سفارت کاروں، نارویجن اور پاکستانی پارلیمنٹیرین، سینئر سیاست دانوں، میڈیا کے نمائندوں اور دیگر افراد نے بھی بھرپور شرکت کی۔
پاکستان کی سفیر سعدیہ الطاف قاضی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے خصوصی ثقافتی پروگرام میں شرکت پر آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں، یہ بہت خوشی اور اعزاز کی بات ہے۔
انہوں نے کہا کہ آپ کی شرکت ناصرف پاکستان کے ساتھ آپ کی دوستی کی عکاسی کرتی ہے بلکہ ثقافت، تاریخ اور مشترکہ انسانی ورثے کی پائیدار طاقت کے لیے آپ کی تعریف بھی کرتی ہے۔
سعدیہ الطاف قاضی نے جنگ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پر بسنے والے پاکستانی 50 سال پہلے ناروے آئے تھے، ناروے پارلیمنٹ میں پاکستان ناروے فرینڈشپ گروپ بنا ہے جو کہ اب فرینڈ آف پاکستان ہے، ان کو پاکستانی کلچر سے روشنانس کرانا تھا۔
جمعرات سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ فٹبال کے مقابلوں کے حوالے سے کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے اور لوگوں کی اکثریت مل کر میچز دیکھنے کے پروگرام بھی بنا رہی ہے، لیکن شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے میچ کا دن خوف کی علامت ہوتا ہے۔
محکمہ برائے کام و پنشن (ڈی ڈبلیو پی) کے اعداد و شمار کے مطابق 25-2024 میں تقریباً ایک لاکھ 97 ہزار ایسے گھرانے پی آئی پی وصول کر رہے تھے جن کی سالانہ مجموعی آمدنی ایک لاکھ چار ہزار پاؤنڈ سے زیادہ تھی جبکہ 22-2021 میں ایسے گھرانوں کی تعداد 98 ہزار ریکارڈ کی گئی تھی۔
برطانیہ کے شہر شیفیلڈ میں منعقدہ سالانہ ’’پروفیٹک سیرت کانفرنس‘‘ میں برطانیہ بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا اہتمام منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے نے کیا، جس میں علماء، طلبہ، سماجی رہنما، خاندانوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
برطانیہ کی لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیئر سیاستدان اور سابق شیڈو وزیر خزانہ جان مارٹن میکڈونل نے کہا ہے کہ برطانوی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ براہِ راست احتجاجی کارروائی کرنے والے افراد کو اب دہشت گردی سے متعلق سزاؤں کے خطرے کا سامنا ہے، جو ممکنہ طور پر انصاف کی سنگین ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔