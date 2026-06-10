گلاسکو میں نسل پرستانہ حملے میں 5 افراد زخمی، حکام کی جانب سے سخت اقدامات

اتوار کو شمالی آئرلینڈ کے شہر بیلفاسٹ میں ایک سوڈانی پناہ گز ین ہادی الودید کی طرف سے ایک مقامی شخص اسٹیفن اوگلوی پر قاتلانہ حملے کے بعد گلاسکو میں بھی نسل پرستانہ حملے اور مظاہرے شروع ہو گئے۔
سیکڑوں کی تعداد میں نسل پرست افراد چہرے پر ماسک پہنے، یونین جیک اٹھا کر اور بینرز لہراتے ہوئے گلاسگو سٹی سینٹر کے مرکزی حصے بوکینن اسٹریٹ کے قریب جمع ہوئے اور نسلی اقلیتوں کے افراد پر حملے کیے۔
اس حملے کے نتیجے میں تین افراد زخمی جبکہ اس کے علاوہ دو پولیس افسران بھی زخمی ہوئے۔ ایڈنبرا، فالکرک، پرتھ، ایڈنبرا اور آئر شائر کے علاوہ پیزلے میں بھی مظاہرہ ہوئے لیکن یہاں کوئی پر تشدد واقعہ پیش نہیں آیا۔
اسکاٹ لینڈ پولیس کے اسسٹنٹ چیف کانسٹیبل ایلن وڈیل نے کہا ہے کہ ہمارا یہ واضح پیغام ہے کہ ہم مستقبل میں کسی بھی قسم کے نسل پرستانہ مظاہروں سے نمٹنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہیں۔
انھوں نے کہا اسکاٹ لینڈ میں نسل پرستی کے لیے ہرگز کوئی جگہ نہیں۔ اسکاٹ لینڈ کے فرسٹ منسٹر جان سوینی نے بھی ان نسل پرستانہ حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوے کہا کہ ہم اس طرح کے واقعا ت کو ہر گز برداشت نہ کریں گے۔
جمعرات سے شروع ہونے والے ورلڈ کپ فٹبال کے مقابلوں کے حوالے سے کافی جوش و خروش پایا جاتا ہے اور لوگوں کی اکثریت مل کر میچز دیکھنے کے پروگرام بھی بنا رہی ہے، لیکن شواہد سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے میچ کا دن خوف کی علامت ہوتا ہے۔
محکمہ برائے کام و پنشن (ڈی ڈبلیو پی) کے اعداد و شمار کے مطابق 25-2024 میں تقریباً ایک لاکھ 97 ہزار ایسے گھرانے پی آئی پی وصول کر رہے تھے جن کی سالانہ مجموعی آمدنی ایک لاکھ چار ہزار پاؤنڈ سے زیادہ تھی جبکہ 22-2021 میں ایسے گھرانوں کی تعداد 98 ہزار ریکارڈ کی گئی تھی۔
برطانیہ کے شہر شیفیلڈ میں منعقدہ سالانہ ’’پروفیٹک سیرت کانفرنس‘‘ میں برطانیہ بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ کانفرنس کا اہتمام منہاج القرآن انٹرنیشنل یو کے نے کیا، جس میں علماء، طلبہ، سماجی رہنما، خاندانوں اور عقیدت مندوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔
برطانیہ کی لیبر پارٹی سے تعلق رکھنے والے سینیئر سیاستدان اور سابق شیڈو وزیر خزانہ جان مارٹن میکڈونل نے کہا ہے کہ برطانوی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ براہِ راست احتجاجی کارروائی کرنے والے افراد کو اب دہشت گردی سے متعلق سزاؤں کے خطرے کا سامنا ہے، جو ممکنہ طور پر انصاف کی سنگین ناکامی کا باعث بن سکتا ہے۔